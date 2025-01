Registro de confronto direto na WWE

As duas estrelas vão colidir no episódio de estreia do RAW da Netflix

‘Main Event’ Jey Uso enfrentará Drew McIntyre no episódio de estreia do Monday Night Raw no dia 6 de janeiro no Intuit Dome. A partida foi resultado de múltiplos ataques e lutas onde na maioria das vezes McIntyre saiu vitorioso.

Drew está fora de ação desde PLE Bad Blood 2024, onde sofreu uma derrota brutal e sangrenta para CM Punk em uma batalha feroz. As duas estrelas se envolveram em uma violenta rivalidade, que mais tarde foi eleita a “Luta do Ano”.

O guerreiro escocês voltou ao fracassado programa da marca vermelha da WWE, Survivor Series 2024 PLE. McIntyre atacou Jey nos bastidores e continuou atacando Sami Zayn nos momentos finais do show. Isso levou a um confronto final entre Zayn e McIntyre no Evento Principal de Sábado à Noite.

McIntyre saiu vitorioso em seu confronto contra Zayn e depois deixou claro que não descansará até derrotar todos os membros do OG Bloodline. O guerreiro escocês escolheu Jey como seu próximo alvo.

A partida foi oficializada após uma partida em que Drew eliminou Jey com um cruel Claymore nos segmentos de abertura do episódio final da marca Red em 2024 e na USA Network. Como resultado dessa altercação, a promoção organizou um combate entre os dois para o episódio de estreia em Inglewood no próximo mês.

Sim. Não Evento Estipulação Ganhador 1 WWE SmackDown (13 de novembro de 2020) Partida individual (não autorizada) Drew McIntyre 2 WWE Raw (18 de setembro de 2023) Partida individual Drew McIntyre 3 WWE Raw (20 de novembro de 2023) Partida de vantagem de WarGames Drew McIntyre 4 WWE Raw (11 de dezembro de 2023) Partida individual Drew McIntyre 5 WWE Raw (4 de março de 2024) Partida individual Drew McIntyre 6 WWE Raw (6 de janeiro de 2025) Partida individual A ser determinado

Embora McIntyre e Jey tenham rivalizado várias vezes, a maioria das lutas foram de duplas. As duas estrelas se enfrentaram nas duas ocasiões, primeiro quando Jey fazia parte do time com seu irmão Jimmy Uso, conhecido como The Usos, e depois como integrante do The Bloodline, liderado por Roman Reigns.

Na competição de simples, as duas estrelas se enfrentaram um total de quinze vezes, com dez de suas quinze partidas sendo dark matches ou durante shows ao vivo da WWE.

As duas estrelas se enfrentaram pela primeira vez em uma competição de simples no episódio de 13/11/20 do Friday Night SmackDown em uma partida não sancionada onde McIntyre foi vitorioso.

O resto de suas quatro partidas aconteceram no Monday Night Raw, com três delas ocorrendo em 2023. Duas delas foram partidas individuais, enquanto a outra foi uma partida de vantagem WarGames. O guerreiro escocês venceu os três.

Jey e McIntyre lutaram pela última vez no episódio de março de 2024 do Monday Night Raw, que aconteceu no Frost Bank Center em San Antonio, Texas. Drew conquistou mais uma vitória em seu quinto encontro, ampliando a vantagem no confronto direto para 5-0.

O guerreiro escocês agora deve repetir o sucesso no confronto no Intuit Dome, no dia 6 de janeiro. Enquanto Jey está ansioso para se vingar e impedir McIntyre antes que ele elimine todos os membros da OG Bloodline.

Quem você acha que sairá vitorioso do confronto entre os dois? Jey Uso será capaz de parar McIntyre antes que ele derrote todos os membros do OG Bloodline? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

