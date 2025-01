Registros de confronto direto no críquete T20I

A primeira partida da série IND vs ENG 2025 T20I será disputada no dia 22 de janeiro.

A tão esperada turnê da Inglaterra pela Índia 2025 começará em 22 de janeiro em Eden Gardens, Calcutá. O tour inclui cinco T20Is seguidos por três ODIs.

A série apresenta uma grande oportunidade para ambas as equipes aprimorarem seus preparativos antes do ICC Champions Trophy 2025, que começa em 19 de fevereiro no Paquistão.

A Índia teve um ano histórico no críquete T20I em 2024, vencendo sua segunda Copa do Mundo T20 Masculina da ICC e 24 dos 26 T20Is que disputou. Arshdeep Singh emergiu como uma estrela e agora está em segundo lugar na lista de ganhadores de postigos T20I de todos os tempos da Índia, atrás apenas de Yuzvendra Chahal.

Enquanto a Índia se despedia das lendas Virat Kohli e Rohit Sharma, eles encontraram novas estrelas em Tilak Varma, Sanju Samson e Abhishek Sharma.

A Inglaterra, por outro lado, tem suas próprias estrelas, incluindo o capitão Jos Buttler, Harry Brook e Phil Salt.

Registro de confronto direto entre Índia e Inglaterra em T20Is: Índia (13) – Inglaterra (11)

Índia e Inglaterra se enfrentaram em 24 T20Is até agora, dos quais a Índia venceu 13 e a Inglaterra venceu 11 jogos.

Mais corridas para a Índia na Índia vs Inglaterra T20I:

O grande Virat Kohli de hoje detém o recorde de maior número de corridas T20I da Índia contra a Inglaterra. Ele marcou 684 corridas em 21 partidas, incluindo cinco meio séculos. Rohit Sharma e Suryakumar Yadav o seguem na lista com 467 e 321 corridas, respectivamente. Com Rohit e Virat já aposentados deste formato de jogo, Suryakumar espera ultrapassá-los.

Maioria das corridas de batedores indianos contra a Inglaterra no críquete T20I:

Virat Kohli – 684 Rohit Sharma – 467 Suryakumar Yadav – 321 Hardik Pandya – 302 MS Dhoni – 296

Mais corridas pela Inglaterra na Índia vs Inglaterra T20I:

Com 498 corridas, incluindo quatro de cinquenta, o capitão da Inglaterra, Jos Buttler, marcou o maior número de corridas T20I pela Inglaterra contra a Índia. O abridor Jason Roy está atrás de Buttler nesta lista com 356 corridas, seguido pelo ex-capitão Eoin Morgan com 347 corridas.

Maioria das corridas dos batedores da Inglaterra contra a Índia em T20Is:

Joseph Butler – 498 Jason Roy – 356 John Morgan – 347 Alex Hales – 331 David Malan – 265

Mais postigos para a Índia na Índia vs Inglaterra T20I:

Para a Índia, o spinner Yuzvendra é o principal tomador de postigos do T20I contra a Inglaterra com 16 escalpos, seguido por Hardik Pandya e Jasprit Bumrah com 14 e nove postigos, respectivamente.

Maior número de postigos de arremessadores indianos contra a Inglaterra em T20Is:

Yuzvendra Chahal – 16 Hardik Pandya – 14 Jasprit Bumrah – 9 Bhuvneshwar Kumar – 9 Harbhajan Singh – 8

Mais postigos para a Inglaterra na Índia vs Inglaterra T20I:

O velocista Chris Jordan é o principal arremessador de postigos da Inglaterra contra a Índia em T20Is com 24 postigos. O leg-spinner Adil Rashid tem nove postigos contra os gigantes asiáticos, seguido por Jofra Archer que tem oito.

Maior número de postigos de arremessadores da Inglaterra contra a Índia em T20Is:

Chris Jordan – 24 Adil Rashid – 9 Jofra Arqueiro – 8 Jade Dernbach – 9 Moeen Ali – 7

