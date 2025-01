Regra pouco conhecida significa que Sergio García não pode ser futuro capitão da Ryder Cup

Sergio García foi um dos muitos jogadores que saltaram para a LIV Golf League – Getty Images/Manuel Velasquez

Lucas Donald disse Sérgio Garcia que o regulamento não permite que o espanhol atue como capitão adjunto na edição deste ano Copa Ryder e que sua única chance de se envolver em Nova York é como jogador.

Garcia recentemente pagou multas pendentes à DP World Tour por um total de mais de £ 1 milhão por saltar para a LIV Golf League e depois de abandonar sua turnê em casa há dois anos, o jogador de 44 anos agora voltou.

No entanto, embora esta reviravolta signifique que ele poderá representar a Europa no Bethpage Black, do jeito que as coisas estão, uma regra pouco conhecida garante que ele não pode ser nomeado adjunto ou, no futuro, mesmo capitão.

Donald foi questionado no início desta semana sobre as chances de Garcia, maior artilheiro de todos os tempos da Ryder Cup e bom amigo do inglês, desempenhar um papel na sala do time azul e dourado caso não se classifique por direito ou seja escolhido como um curinga.

Mas depois de sugerir há alguns meses que pensava que esta poderia ser uma possibilidade se Garcia voltasse à “boa posição no Tour”, o capitão europeu agora percebe que isso seria contra os regulamentos do Tour.

“As regras terão que mudar se Sergio quiser ser assistente”, disse Donald. “Portanto, não pensei muito nisso, porque esse cenário atualmente não é permitido.”

Garcia é o maior artilheiro de todos os tempos da Ryder Cup – AP/Laurent Cipriani

O Tour introduziu uma regra em 2018 afirmando que “os jogadores não podem ser capitão ou vice-capitão da European Ryder Cup se se recusarem a ser membros do European Tour ou não cumprirem as suas obrigações mínimas de evento em qualquer temporada.”

Uma liga rebelde financiada pela Arábia Saudita nem sequer era um boato na altura e a nova estipulação foi posta em prática para persuadir os grandes nomes a deixarem a sua adesão expirar nos anos em que a Ryder Cup não fosse disputada.

No entanto, como Garcia e outras lendas europeias, como Lee Westwood e Ian Poulter, entregaram os seus cartões em 2023, depois de o Tour ter ganho uma audiência judicial pelo direito de impor sanções, não são elegíveis para servir no pessoal administrativo.

Dependendo dos resultados das negociações entre o Fundo de Investimento Público Saudita e o PGA Tour e o DP World Tour, esta medida draconiana poderá muito bem ser abandonada, mas é altamente improvável que isso aconteça nos próximos nove meses.

Portanto, a menos que Garcia, que deverá fazer sua primeira estreia regular no Tour em 30 meses no Bahrein em três semanas, consiga, como número 441 do mundo, desafiar as probabilidades e conquistar o 10º lugar na Ryder Cup, mais uma vez você será do lado de fora olhando para dentro. E o seu compatriota Jon Rahm seria apenas um peso pesado europeu horrorizado com tal situação.

“Acho que seria realmente estúpido alguém não confiar na experiência de Sergio Garcia na Ryder Cup”, disse Rahm. “Quero dizer, ele é o melhor jogador que a Europa já teve, ganhou mais pontos e provou isso uma e outra vez. “Se eu pudesse ser vice-capitão, definitivamente confiaria nele.”

Jon Rahm (à direita) acredita que Garcia deveria ser capitão ou VC – Reuters/Brian Snyder

O próprio Rahm juntou-se ao LIV logo após fazer esses comentários e também foi sancionado pelo Tour. Porém, apesar de ainda não ter pago as multas, o bicampeão principal pode continuar jogando no Tour após recorrer.

Rahm, assim como os outros jogadores do LIV Tyrrell Hatton, Adrian Meronk, Thomas Pieters e Patrick Reed, competirão no Dubai Desert Classic do Tour na próxima semana.

Donald também está nesse campo de US$ 9 milhões. O ex-número um do mundo esteve aqui no Abu Dhabi Golf Club esta semana. supervisionando a copa da equipeuma partida entre a Grande Irlanda e a Europa continental que é na verdade um ensaio geral da Ryder Cup.

E Donald terá ficado impressionado com a forma de Tommy Fleetwood, já que GB&I conquistou uma vantagem quase inatacável de 11-4 no último domingo. Fleetwood venceu três das três partidas. A equipe de Justin Rose precisa apenas de mais dois pontos dos 10 pontos individuais para levar o troféu aos Continentais de Francesco Molinari.

