Relacionamento de Kevin Durant com Suns, Jimmy Butler obtém seu dinheiro e chamando os tiros em Los Angeles | Boa palavra com boa vontade

Luka Doncic recebeu as chaves do Los Angeles Lakers Ffrâncha. (Foto de Ronald Martinez/Getty Images)

Vincent Goodwill e Amin Elassan quebram por que Kevin Durant impactou significativamente Jimmy Butler, mudando para os Golden State Warriors e como o relacionamento com Durant e os Suns de Phoenix agora fraturas.

Vince e Amin argumentam como o Los Angeles Lakers, que troca por Mark Williams, é um sinal de que eles entregaram as chaves da organização a Luka Doncic.

Mais tarde, Vince e Amin escolheram seus vencedores e perdedores de alguns dos negócios notáveis ​​que ocorreram antes do prazo da NBA.

(01:18) O impacto de Kevin Durant no comércio de Jimmy Butler

(07:10) A agência gratuita de Kevin Durant

(19:46) Jimmy Butler recebe dinheiro de seus guerreiros

(31:27) Luka Doncic já influencia as decisões para os Lakers

(50:03) Vencedores e perdedores dos movimentos do prazo comercial da NBA

