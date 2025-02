Tyler Toffoli, Rasmus Andersson, Mackenzie Weegar e Nazem Kadri Imagens de Jerome Miron-Imagn

The Calgary Flames Have Been A Revolving Door Since Winning The Pacific Division and Losing To The Archrival Edmonton Oilers In 2022, With Veterans Elias Lindholm, Chris Tanev, Nikita Zadorov, Jacob Markstrom, Matthew Tkachuk, Tyler Toffoli, Andrew Mangiapane, Noah Hanifin and The O falecido Johnny Gaudreau sai para agência gratuita ou negociado antes de fazê -lo.

Pensou-se que a reconstrução das chamas sob o GM Craig Conroy teve o clube por alguns anos fora de ser competitivo, mas eles se apegam ao último local de Curvings of the West Conference com um recorde de 25-19-7. Conroy parece ter comprado as possibilidades de sua equipe para fazer a pós -temporada, já que Calgary tentou com a Filadélfia para o Morgan Frost Center e o final Joel Farabee na quinta -feira e correu sua voz de que as chamas não serão vendedores desta vez.

Elliotte Friedman, da Sportsnet, indicou nos detentores de sábado do HNIC que as chamas não estão abertas aos defensores comerciais Rasmus Andersson, Mackenzie Weegar e o centro de Nazem Kadri antes do prazo comercial da NHL da NHL de 7 de março.

Ao contrário da temporada passada, quando as chamas estavam sob a arma para mover Zadorov, Tanev e Lindholm antes de se tornarem agentes livres irrestritos, o trio atual tem anos restantes em seus acordos atuais, mas isso não impediu os rivais da GM entrevistados como mercado para centros para os centros para os centros. E os quatro defensores superiores são particularmente rápidos.

Kadri está no terceiro ano de um acordo de sete anos e US $ 49 milhões e é o segundo na equipe com 35 pontos. Weegar, que foi adquirido no acordo de 2022 que enviou Matthew Tkachuk para a Flórida é no segundo ano de um contrato de oito anos, é certo e está preso por um golpe de US $ 6,25 milhões.

Andersson tem um ano restante a um limite de US $ 4,55 milhões, mas Friedman disse que as chamas estão confiantes de que o clube pode se espalhar para o ano de 28 anos quando se torna elegível para um novo contrato em julho.

