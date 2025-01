Relatório: Giants concordam em contrato de 1 ano com o nove vezes arremessador All-Star Justin Verlander

SEATTLE, WASHINGTON – 29 DE MAIO: Justin Verlander nº 35 do Houston Astros arremessa durante o segundo turno contra o Seattle Mariners no T-Mobile Park em 29 de maio de 2024 em Seattle, Washington. (Foto de Steph Chambers/Getty Images)

O San Francisco Giants concordou com um contrato de um ano para assinar o arremessador titular Justin Verlander. Relatórios de Jeff Passan da ESPN.

Os termos do acordo não foram informados inicialmente. Verlander, que completará 42 anos em fevereiro, se juntará aos Giants em sua 20ª temporada na MLB. O acordo marca o retorno de Verlander à Liga Nacional depois de ter jogado brevemente pelo New York Mets em 2023.

Verlander é um dos arremessadores mais condecorados de sua geração. Verlander, nove vezes All-Star, é três vezes vencedor do Cy Young com o Detroit Tigers e o Houston Astros. Ele foi eleito o Jogador Mais Valioso da Liga Americana em 2011, mesma temporada em que ganhou seu primeiro prêmio Cy Young com os Tigers.

Verlander ganhou seu próximo Cy Young Awards em 2019 e 2022 com os Astros depois de ingressar em Houston em 2017. Ele foi um membro importante da equipe de arremessadores de Houston durante sua corrida para os campeonatos da World Series de 2017 e 2022.

Verlander assinou com o Mets como agente livre antes da temporada de 2023, apenas para ser negociado de volta com os Astros antes do prazo final de negociação da temporada. Verlander permaneceu nos Astros durante a temporada de 2024 antes de se tornar um agente livre.

