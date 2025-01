Relatório: Kings teve negociações comerciais ‘extensas’ com Nets para Johnson apareceu originalmente em Área da baía esportiva da NBC

Os Reis estão desejando algumas asas.

Sacramento, atualmente 15-19 e 12º na Conferência Oeste, está de olho no atacante do Brooklyn Nets Cam Johnson, Sam Amick do Atlético relatado quinta-feira, citando fontes da equipe.

Amick explicou que os Kings entendem sua O elenco atual não é competitivo o suficiente. e eles acreditam que Johnson pode ajudar a tapar alguns buracos.

“…Fontes da equipe dizem que estão se concentrando em melhorar a escalação atual enquanto fecham toda e qualquer dúvida relacionada a (De’Aaron voarx)”, escreveu Amick. “Especificamente, sabe-se que os Kings tiveram extensas conversas com o Brooklyn Nets sobre o atacante Cam Johnson.

“Há uma consciência interna de que o elenco precisa ser melhorado, e a busca por Johnson é apenas um dos muitos caminhos que os Kings estão explorando.”

O atacante do Brooklyn Nets, Cam Johnson, se tornou “uma espécie de prioridade” para o Sacramento Kings, de acordo com @sam_amick “Brooklyn e os Kings tiveram conversas bastante extensas sobre esse assunto. Acho que o preço que os Nets estão pedindo ainda é alto demais para o sangue dos Kings.” pic.twitter.com/IBUEDc78Ax – Sactown Sports 1140 (@ Sactown1140) 2 de janeiro de 2025

Sacramento não manifestou qualquer interesse em indo de raposaespecialmente depois da surpreendente demissão do técnico Mike Brown na semana passada. Em vez disso, os Kings ainda estão focados em vencer, especificamente agora.

Johnson, um veterano de seis anos na NBA, tem médias de 19,3 pontos, 4,2 rebotes e 3,1 assistências para o não competitivo 12-21 Nets. Ele é conhecido por sua habilidade bidirecional e versatilidade em praticamente qualquer formação. Johnson fez seu nome ao lado de guardas de renome David Booker e cris pablo em equipes competitivas do Phoenix Suns e foi negociado, junto com seu companheiro de equipe Pontes Mikal – para o Brooklyn em troca da ex-estrela dos Warriors Kevin Durant.

Adquirir Johnson, 28, seria perfeito para Sacramento. No entanto, o fato de Durant ter sido negociado por ele indica o alto preço que o Brooklyn tem por ele.

“Brooklyn e os Kings tiveram conversas bastante extensas sobre esse assunto”, reiterou Amick. Jason Ross da Sactown Sports na quinta-feira. “Acho que o preço pedido pelos Nets ainda é muito alto para o sangue dos Kings, e talvez à medida que nos aproximamos do prazo, isso mude. Mas parece ser uma prioridade para eles. “Eles esperam que o Brooklyn mude de postura.”

O prazo de negociação da NBA de 2024-25 termina em 6 de fevereiro. Sacramento tem cerca de um mês para decidir se vai contratar Johnson, mas o gerente geral Monte McNair and Co. deve agir logo, antes que a temporada acabe com os Kings.

Pelo que vale, Amick espera que os Kings procurem várias atualizações antes do prazo. Não se sabe o que Sacramento faz com seu esforço vitorioso.

Porém, uma coisa é certa: Os Kings entendem sua equipe como está construído atualmente, não erguerá o troféu do campeonato Larry O’Brien tão cedo.

“Mas sim, eles sabem que esta equipe tem falhas”, acrescentou Amick a Ross. “Ele De Mar De Rozan A mudança não foi tão tranquila quanto eles esperavam e eles estão procurando soluções”.

