Relatório: Mavericks G Kyrie Irving será afastado dos gramados com disco protuberante nas costas

Kyrie Irving supostamente se juntará ao parceiro de defesa lesionado Luka Dončić no banco. (Chris Coduto/Getty Images)

O guarda do Dallas Mavericks, Kyrie Irving, tem um disco protuberante nas costas que deve deixá-lo afastado dos gramados por pelo menos uma a duas semanas. Relatórios ESPN.

Não está claro no relatório como ou quando Irving sofreu a lesão. Irving ainda não tem data prevista para retornar ao tribunal, segundo a reportagem.

Os Mavericks já estão jogando sem o guarda All-Star Luka Dončić, que está afastado dos gramados devido a uma distensão na panturrilha que sofreu na derrota do Dallas para o Minnesota Timberwolves no Natal. Não está claro quando Dončić retornará. Os Mavericks anunciaram no dia 28 de dezembro que Dončić seria reavaliado em um mês.

A notícia da lesão de Irving é mais um golpe para o atual campeão da Conferência Oeste, Mavericks, que está em queda livre desde a lesão de Dončić. Incluindo a derrota no Natal para o Minnesota, os Mavericks perderam cinco dos seis jogos desde que Dončić sofreu uma distensão nos gémeos. Depois de um início de 19-10, Dallas caiu para 20-15.

As coisas não vão ficar mais fáceis para os Mavericks, que agora estão sem os seus dois melhores jogadores. Nas próximas duas semanas, o Mavericks jogará cinco dos sete jogos contra outros candidatos aos playoffs da Conferência Oeste, com confrontos contra o Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, jogos consecutivos contra o Denver Nuggets e outro contra o Oklahoma City Thunder.

Eles enfrentam outro período difícil de três jogos, de 22 a 25 de janeiro, com jogos contra o Timberwolves e o Thunder antes de uma revanche das finais da NBA contra o Boston Celtics. Há uma chance de eles jogarem todos esses jogos sem Dončić ou Irving.