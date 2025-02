Relatório novato da NBA: Como são as principais perspectivas de um rascunho supostamente fraco que se estende?

Por mais de um ano, especialistas, analistas, fãs e treinadores do SOFA concordaram, uma raridade no mundo dos esportes de hoje, a classe de draft da NBA de 2024 não seria a mais forte da história da liga e, de fato, seria uma de as iterações mais fracas. Nos últimos anos.

Isso demonstrou, até agora, com o aviso de que somos apenas cerca de 55 jogos nas corridas desses jogadores.

No entanto, alguns parecem ter deixado suas baixas expectativas, enquanto outros poderiam chegar a tempo.

Como tal, vamos ver alguns dos jogadores mais notáveis ​​da aula de estreante deste ano.

(Grant Thomas/Yahoo Sports Illustration)

Zaccharie Risacher, Atlanta Hawks, Primeira seleção geral

Embora sempre houvesse um risco substancial no número 1, dada a falta de uma perspectiva clara, Risacher se saiu bem o suficiente para os fãs do Hawks não se preocuparem.

Com 6 pés 9 polegadas e com uma captura de 3 pontos e habilidades de bola, Risacher se encaixa na descrição do que a maioria das equipes deseja de uma perspectiva de asa.

Seus 11,4 pontos noturnos e 3,3 rebotes são talvez um pouco mais modestos, mas isso pode mudar com os Hawks trocando De’andre Hunter por Cleveland e limpar a pista para que Risacher simplesmente faça mais. A Estrella Estrella Jalen Johnson estará fora para o resto da temporada também oferece mais oportunidades para o francês de 19 anos.

Os falcões estão em um lugar estranho porque não podem se acumular porque sua escolha é de propriedade do San Antonio Spurs. Mas o investimento no futuro é absolutamente crítico, então Risacher deve desempenhar um papel crucial, com muito mais fotos e posses que chegaram à segunda metade da temporada. E para o benefício do futuro dos falcões.

Alexandre Sar, Washington Wizards, Segunda Seleção Geral

Oh, garoto. Sarr realmente dividiu as águas.

Com 7-1 com um tremendo atletismo geral, é fácil ver a vantagem defensiva. Sarr desafia os tiros perto da borda, ele é capaz de jogar pistas de passageiros no perímetro e teve vários momentos de ser ambientado em guardas menores e ágeis e fez um bom trabalho defendendo.

Há um mundo em que o ano de 19 anos pode se encontrar em equipes totalmente defensivas no futuro, desde que ele possa aproveitar seu atletismo e seu conhecimento no basquete defensivo mais influente. Ele está vindo lá.

Ofensivamente é onde surgem problemas. Seus 11,4 pontos têm 11 chutes por jogo e atualmente são muito perímetro. Sua distância média dos pneus é superior a 14 pés, o que é otimista demais, dado o seu atual nível de habilidade ofensivo, especialmente quando se torna melhor que 72% perto da borda.

(De acordo com esse assunto, os guardas de Washington geralmente não fizeram um ótimo trabalho ao encontrá -lo em lobs ou derramamentos, embora a situação da SAR).

A equipe técnica de Washington deve ser paciente, mas entrando no segundo tempo com um plano para racionalizar suas responsabilidades para terminar sua primeira temporada com uma nota alta. Isso significa um grande foco na recuperação, mais pontuação interna e defesa dos pneus. Essa pode ser uma maneira de preparar o jovem para uma segunda temporada de qualidade.

Stephon Castle, San Antonio Spurs, 4ª seleção geral

É difícil não ficar impressionado com o castelo, que tem um forte argumento para ser o novato do ano e é O favorito no BETMGM em +130.

Com 6-6 com uma estrutura de 220 libras, o castelo já tem um corpo pronto para a NBA e se sai bem. O ano de 20 anos chega à linha uma tonelada e faz com que ele atacasse incansavelmente a borda, absorvendo as jogadas de contato e acabamento.

Defensivamente, Castle é comutável, prejudicial e já provou ser capaz de jogar uma defesa de alto calibre em vários alinhamentos. Sua capacidade de ler os ângulos, em particular, e empurrar os jogadores em direção à linha de base, essencialmente para esmagar com o vôos, já é muito alto e seu nível de disciplina é muito útil nessa área.

Seus números de tiro de longa faixa deixam algo a desejar, atingindo apenas 28,9% de seus triplos, embora sua taxa tenha melhorado ultimamente. Essa foto será uma grande habilidade de balanço em relação ao seu teto. Atingiu 33,3% de suas tentativas desde o longo alcance desde 1º de janeiro, e o Spurs espera ver essa tendência ainda mais.

Castle parece o melhor jogador desta classe se ele assa seu desenvolvimento futuro, que inclui se tornar um atirador confiável. Há uma razão pela qual os Spurs não estavam interessados ​​em renunciá -lo no comércio de De’aaron Fox, e o fato de Fox quis brincar com Castle fala muito sobre o quanto ele pensou.

Jared McCain, Philadelphia 76ers, 16ª seleção geral

É uma pena que McCain só pudesse ver o chão 23 vezes antes de uma lesão no menisco forçá -lo a sair para a temporada.

O ano de 20 anos (faz 21 anos na quinta -feira) provou ser um getter de cubo e eficiente nisso. Seus 15,3 pontos, em apenas 25,7 minutos, atingiram um alto volume de 3s (5,8 tentativas por jogo) com 38,3%. Ele também desencadeou 87,5% da linha de falta e geralmente parecia entender o que um bom tiro faz.

As perguntas parecem permanecer sobre seu papel no futuro, pois não tem uma tonelada de tamanho posicional em 6-2.

Sim, McCain é mais curto, especialmente se se tornar um futuro abridor com Tyrese Maxey, mas vale a pena notar que o ajuste ofensivo entre eles poderia se desenvolver a um ponto em que a maioria excede.

Em termos gerais, não é hora de se preocupar com o ajuste. McCain foi uma descoberta tão boa quanto ele poderia ter esperado no número 16 em geral, especialmente nesta aula de rascunho, para que o Sixers tenha a vitória e resolva os problemas da lista mais tarde.

Jaylen Wells, Memphis Grizzlies, 39ª seleção geral

Não é segredo que o Grizzlies sabe escrever, e Wells é outro exemplo disso. O candidato novato do ano é uma asa eficaz e, sem erros, que não entrega a bola, converte seus tiros, compete na defensiva e oferece um tamanho real de posição como uma asa de 6-7.

Seus 11,2 pontos e 3,2 rebotes podem parecer um pouco pedestres, mas está fazendo isso em pouco menos de 26 minutos, e esse tipo de produção não era esperado de uma seleção da segunda rodada, principalmente nesta temporada.

O que distingue os poços é seu papel de aceitação. É ambicioso, mas entende o valor de ser desenvolvido dentro de um sistema. Raramente toca fora de seus próprios meios e praticamente nunca acelera as decisões. Ele aceitou seu papel de asa que atua como uma cola entre a trilha traseira e a pista frontal, permitindo que os criadores do tiro principal da equipe continuem fazendo o que eles fazem de melhor.

Há mais no tanque do Wells no futuro. Ele tem apenas 21 anos, e sua paciência e sua execução de papéis são elementos seguros que lhe darão mais minutos e um papel mais importante à medida que ele se desenvolve.

Fisicamente, Wells tem limitações, uma envergadura modesta 6-7, que pode limitar seu aumento defensivo. Tampouco é tão atlético quanto Sarr ou Castle, o que significa que ele terá que trabalhar um pouco mais para forjar um roteiro defensivo. Felizmente, ele joga em uma equipe preparada para ajudá -lo a fazer exatamente isso.