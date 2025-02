Relatório: Os Rams dão à Matthew Stafford permissão para conversar com outras equipes

Ele Ambiente raro Entre os Rams e o Matthew Stafford Field, está prestes a ficar mais estranho.

Aparecendo na sexta -feira no programa Rich Eisen, Tom Pelissero, da NFL Media, disse que os Rams deram ao agente de Stafford permissão para falar Para outras equipes.

É um exemplo de como o que de outra forma seria manipulado pode ser útil. Em geral, uma equipe quer que o jogador decida se deve receber a melhor oferta sem saber o que está por trás da porta N. ° 2. Aqui, os Rams estão incentivando Stafford a abri -lo.

O objetivo óbvio é dar a Stafford a oportunidade de determinar seu valor em outro lugar. O objetivo mais profundo pode ser as fundações para uma negociação.

O problema é que a nova equipe de Stafford teria que alcançar o equilíbrio entre pagar a Stafford e dar aos Rams uma excursão comercial suficiente. Quanto mais os Rams desejam, menos a oferta financeira será para Stafford.

Essa dinâmica fará de Stafford o acampamento obter uma indicação clara de qual seria seu valor de mercado. Porque, a menos que seja cortado (e provavelmente não será), não estará em posição de fazer um contrato de mercado.

Por um lado, a vontade da equipe de deixá -lo falar com outras equipes sugere que os Rams confiam que Stafford perceberá que sua melhor opção é ficar. Por outro lado, o fato de que isso contribui para o significado, que tem sido persistente há dois anos, que os Rams estão procurando uma rampa de saída elegante.

Parte dessa estratégia inclui ter um plano claro para substituir Stafford. Ficando mais velho e atualmente não é tão talentoso quando o Exchange Stafford por Aaron Rodgers pode causar um passo atrás em 2025. No entanto, se Rodgers estiver disposto a fazer um tratamento barato para pousar com um candidato, os Rams poderiam acabar na frente do jogo, sobre Uma base de dólares por dólar.