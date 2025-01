Relatório: Patriots demitem o substituto de Bill Belichick, Jerod Mayo, após apenas 1 temporada

O técnico do New England Patriots, Jerod Mayo, foi demitido após apenas uma temporada no comando do time. (Foto AP/Michael Dwyer)

Quem quer que substituísse Bill Belichick teria uma tarefa quase impossível.

Além dos seis títulos de Belichick no Super Bowl com o New England Patriots, suas más movimentações pessoais em suas últimas temporadas com os Patriots deixaram a franquia com um elenco pobre em talentos. O próximo treinador provavelmente perderia muitos jogos em uma franquia que já estava acostumada a vencer.

Jerod Mayo estava em uma situação sem saída e não foi surpresa que ele tenha ficado aquém. Foi um pouco surpreendente que seu mandato tenha durado apenas uma temporada.

Mayo foi demitido depois de apenas uma temporada treinando os Patriots, de acordo com Adam Schefter da ESPN.

Belichick durou 24 temporadas na Nova Inglaterra e Mayo, ex-linebacker do Patriots e então assistente técnico de Belichick, não conseguiu duas.

Os Patriots começaram bem a primeira temporada de Mayo, com uma vitória surpreendente contra o Cincinnati Bengals. No início da temporada, uma equipe superada era competitiva. Não houve muitas vitórias, mas isso não foi uma grande surpresa. Os Patriots recorreram ao quarterback novato Drake Maye, a terceira escolha no draft, e ele jogou muito bem dadas as circunstâncias.

Mas à medida que as derrotas se acumulavam, surgiram mais críticas ao treinador de Mayo e especulações de que ele poderia ser demitido no final da primeira temporada. Houve um relato no final da temporada de que Mayo estava seguro, exceto um colapso, mas uma derrota por 40-7 para o Los Angeles Chargers na semana 17, que deixou o New England com 3-13, não ajudou.

Os Patriots ainda terão um elenco esgotado para o próximo treinador, mas pelo menos Maye oferece alguma esperança de uma reviravolta rápida. Mayo não teve a oportunidade de ver se seria ele quem mudaria a situação.