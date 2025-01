Relatório: Reds trocam pelo infielder dos Dodgers, Gavin Lux

Gavin Lux, recém-saído da World Series com os Dodgers, segue para Cincinnati. (Fotos de Mike Lawrence / MLB via Getty Images)

Gavin Lux está indo para Cincinnati.

Os Reds chegaram a um acordo para negociar o jogador de campo do Los Angeles Dodgers na tarde de segunda-feira, de acordo com Jeff Passan, da ESPN. Em troca, os Dodgers receberão a futura escolha do draft e prospecto externo Mike Sirota.

Os Dodgers têm trabalhado para encontrar um parceiro comercial para Lux, que atraiu o interesse do San Diego Padres e do New York Yankees nas últimas semanas. Os Dodgers também assinaram com o infielder coreano Hyeseong Kim um contrato de três anos no início deste mês. Kim poderia facilmente entrar e ocupar o lugar de Lux na escalação.

Lux teve uma média de rebatidas de 0,251 com 10 home runs e 50 RBIs, ambos os melhores da carreira, na última temporada com os Dodgers. Ele passou todas as seis temporadas da liga principal com a franquia, com a qual ganhou dois títulos da World Series. Lux teve uma rebatida e um RBI na vitória dos Yankees por 4-1 na série, dando ao clube sua oitava vitória na World Series. Ele perdeu a campanha de 2023 enquanto se recuperava de uma ruptura no ligamento cruzado anterior.

O jogador de 27 anos ganhará mais de US$ 2,7 milhões na próxima temporada. Ele está definido para atingir a agência gratuita após a campanha de 2026.

Os Reds tiveram um recorde de 77-85 na temporada passada e perderam os playoffs pela quarta temporada consecutiva. A equipe também demitiu o técnico David Bell em setembro e desde então contratou Terry Francona para substituí-lo. Lux agora se juntará à estrela Elly De La Cruz no elenco de Cincinnati. A dupla tentará levar a organização de volta à pós-temporada pela primeira vez desde 2020.

