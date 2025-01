Relatório: Suns armazena escolhas de draft em acordo com Jazz em meio a suposto interesse na negociação de Jimmy Butler

Os Suns estão acumulando ativos para atualizar seu elenco nesta temporada em torno de Devin Booker e Kevin Durant? (Foto de Kevin C. Cox/Getty Images)

O Phoenix Suns transformou uma escolha de primeira rodada em três.

De acordo com Shams Charania da ESPNos Suns concordaram em trocar sua escolha de primeira rodada de 2031 com o Utah Jazz em troca de escolhas condicionais de primeira rodada nos draft de 2025, 2027 e 2029.

A coleção de novas escolhas dá ao Suns mais ativos negociáveis ​​à medida que o prazo final de negociação de 6 de fevereiro se aproxima. Acredita-se que Phoenix esteja ativo no mercado comercial, pois busca capitalizar os melhores resultados de Kevin Durant e Devin Booker e atualizar sua escalação em meio a um início de 21-21. Ele Suns supostamente interessado em Jimmy Butlerque solicitou uma transferência para o Miami Heat.

Graças às negociações de Donovan Mitchell e Rudy Gobert, o Jazz tem múltiplas escolhas em cada um dos draft de 2025, 2027 e 2029. O Suns receberá a escolha mais baixa em cada ano do acordo. No draft de 2025, o Suns receberá a pior escolha disponível entre as escolhas que inicialmente pertenciam aos Timberwolves e aos Cavaliers.

Em 2027 e 2029, os Suns receberão a pior escolha disponível dentre as dadas aos Jazz, Timberwolves e Cavaliers. Para o draft de 2025, isso significa que o projeto do Suns receberá uma das últimas escolhas na primeira rodada. Com 36-6, os Cavaliers têm o melhor histórico da NBA.

É claro que projetar para 2027 e 2029 é mais difícil. Mas o Jazz aparentemente se sentiu confortável o suficiente com o valor da escolha do Phoenix para 2031 para se desfazer de três, já que eles têm um estoque de escolhas nos próximos draft.

Após a troca de terça-feira, O Jazz agora tem 11 escolhas de primeira rodada. nos próximos sete anos. A escolha de 2031 que receberam do Suns está desprotegida.