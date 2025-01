Relatório: Suns troca Josh Okogie com o Hornets pelo pivô Nick Richards

O Phoenix Suns está trazendo um novo centro.

O Suns chegou a um acordo para negociar Nick Richards, de 7 pés, do Charlotte Hornets na tarde de quarta-feira, de acordo com para Shams Charania da ESPN. Em troca, o Suns enviará o guard Josh Okogie para o Hornets junto com três futuras escolhas de segunda rodada do draft. O Suns também receberá uma futura escolha de segunda rodada do Hornets como parte do acordo.

Embora este não seja o acordo de grande sucesso ao qual Phoenix foi vinculado recentemente (a estrela do Miami Heat, Jimmy Butler, exigiu uma troca e os Suns estão supostamente entre os melhores times para contratá-lo antes do prazo), a chegada de Richards deve fornecer uma ajuda significativa para eles dentro .

Richards teve média de 8,9 pontos e 7,5 rebotes por jogo nesta temporada, quinto lugar na liga. Ele foi selecionado pela primeira vez na segunda rodada do Draft da NBA de 2020, em Kentucky, e em grande parte saiu do banco do Hornets ao longo de sua carreira. Ele também acertou 65% de arremessos de campo nas últimas quatro temporadas, o quinto melhor da liga nesse período. de acordo com a ESPN. Richards está no segundo ano de um contrato de três anos no valor de US$ 15 milhões.

Okogie teve média de seis pontos e 2,9 rebotes por jogo nesta temporada, a terceira em Phoenix. O jogador de 26 anos está no primeiro ano de um contrato de dois anos no valor de US$ 16 milhões. Os Hornets estão com apenas 8-28 no jogo de quarta-feira contra o Utah Jazz.

Os Suns estão com 19-20 no jogo de quinta-feira contra o Washington Wizards. Embora tenham vencido quatro dos últimos seis jogos, isso aconteceu depois de um período em que perderam sete dos oito e obrigou-os a modificar a escalação inicial. Embora a chegada de Richards não resolva todos os problemas, ele é certamente uma grande adição à equipe à medida que o meio da temporada se aproxima.