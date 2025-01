Relatórios comerciais de Tyreek Hill, Mike Tomlin no HOT SEAT? e os cowboys bloqueiam a entrevista entre McCarthy e os Bears | Cobertura interna

Neste episódio de Cobertura internaJason Fitz, Jori Epstein e Frank Schwab mergulham nas últimas histórias da NFL e notícias de treinadores, começando com os comentários intrigantes dos Miami Dolphins e Tyreek Hill após um final de temporada frustrante. A explosão emocional de Hill gerou especulações sobre seu futuro em Miami, mas Jori aponta problemas maiores no vestiário dos Dolphins. Hill será um golfinho em 2024?

À medida que o carrossel de treinamento fora de temporada acelera, o trio discute o número crescente de vagas de treinador principal na NFL. Frank Schwab não está otimista quanto ao potencial do Chicago Bears, enquanto Fitz desabafa sobre seus sentimentos em relação a Antonio Pierce e aos Las Vegas Raiders. Eles também abordam a tendência preocupante da liga de contratações únicas (particularmente com treinadores negros), o New York Giants mantendo seu técnico e gerente geral, o conflito de interesses de Tom Brady e muito mais.

O episódio termina com uma conversa sobre o futuro de Mike McCarthy e Mike Tomlin e se as vozes que pedem sua demissão vencerão. Frank, Jori e Fitz falam sobre o futuro incerto para treinadores, jogadores e proprietários no que parece ser um período de entressafra tumultuado.

(00:45) – Problemas no vestiário de Tyreek Hill e Dolphins

(19:55) – Demissão de Antonio Pierce e futuro dos Raiders

(40:20) – Outras novidades do carrossel de treinadores

(48:25) – Mike Tomlin está seguro?

(57:10) – O que vem por aí para Mike McCarthy?

(1:04:10) – Previsões para Ben Johnson e Jon Gruden

PITTSBURGH, PA – 8 DE DEZEMBRO: O técnico do Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, assiste ao jogo entre o Pittsburgh Steelers e o Cleveland Browns no Acrisure Stadium em 8 de dezembro de 2024 em Pittsburgh, PA. (Foto de Shelley Lipton/Icon Sportswire via Getty Images)

