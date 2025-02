Relógio: Caleb Love De Arizona, BJ Freeman do estado do Arizona expulso após a cabeça -no final do final da vitória de Wildcats na vitória

A Guarda Estadual do Arizona, BJ Freeman, e a Guarda do Arizona, Caleb Love, foram avaliados por falhas técnicas duplas e expulsas do sábado, depois que Freeman foi à cabeça de Freeman no final da segunda metade da vitória do Arizona 81-72 em Tempe, Arizona .

O incidente chegou com 30,7 segundos no regulamento e no Arizona liderando 81-72. Os funcionários revisaram o trabalho e consideraram as ações de Freeman e o amor digno de expulsão depois que um confronto fodido entre os dois parou brevemente e exigiu que as duas equipes fossem separadas.

Nenhuma das equipes marcou a partir de então e o jogo terminou em um gemido com o ASU Bobby Hurley e o técnico do Arizona, Tommy Lloyd, concordando em omitir a linha das mãos para quão tenso o jogo terminou. Hurley saiu do chão com o tempo que ainda estava no jogo e incentivou alguns de seus jogadores a irem ao vestiário antes que o Sun Devils entrelaça a bola com 1,5 segundos restantes para sair do relógio.

“Foi uma conversa incansável e constante de alguns jogadores do Arizona que não assistiram corretamente”. Hurley disse após o jogo. “Foi feito sem aula. Eu tive que tomar a difícil decisão de, no melhor interesse de nossa equipe, levá -los ao vestiário para que não houvesse mais incidentes pelo resto do jogo e nas mãos do aperto de mão. .. Eu queria evitar qualquer confronto adicional “.

O amor terminou com 27 pontos, sete assistências e seis rebotes no esforço vencedor, com 18 desses pontos no segundo tempo. Freeman liderou sua equipe com 19 pontos e teve um ótimo começo no jogo que promoveu a ASU ao mesmo tempo, a uma vantagem de cinco pontos antes da derrota.

O Arizona venceu 11 de seus últimos 12 jogos que datam de meados de dezembro e está 9-1 no jogo Big 12 depois de iniciar sua temporada de 4-5. O estado do Arizona, por outro lado, caiu para 12-9 em geral e 3-7 no jogo Big 12 com derrotas agora em seis de seus últimos oito jogos.