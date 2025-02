Relógio de bolha de backetologia: o estado de Ohio começa a se alongar como Arkansas, Vanderbilt sofre de perdas difíceis

Antes de atingir os resultados da bolha, vejamos o topo do suporte. O Alabama perdeu 110-98 no Missouri na quarta-feira, que é uma grande vitória para os Tigres e ainda não é muito prejudicial para a maré carmesim. Por enquanto, deixo o Alabama como o número 2 de sementes gerais devido à sua força de cronograma e às vitórias de maior qualidade, mas a maré provavelmente está perdendo pelo menos um pouco.

No outro extremo da classificação da SEC, foi outra noite ruim na bolha. O Arkansas caiu em Auburn 67-60 para cair para 15-11 em geral e apenas 8-11 contra os três quadrantes superiores. Nenhuma equipe recebeu uma oferta geral três ou mais jogos abaixo de 0,500 contra esse grupo de equipes. Os Razorbs têm três dos cinco jogos restantes da temporada regular em casa, mas todos estão contra as 25 primeiras equipes do grupo atual.

Vanderbilt agora tem 6-9 em comparação com os dois quadrantes superiores após uma perda de 82-61 em Kentucky. Cada equipe que permanece no cronograma dos comodistas é, na pior das hipóteses, uma equipe de bolhas.

Pontuações de basquete da universidade, Tomas: Nate Oats esmaga a prancha enquanto Mizzou você diz Bama, uma forma vintage encontra David Cobb

O Estado de Boise conquistou a grande vitória do dia, vencendo o líder de Mountain West, Novo México, 86-78. Essa é a terceira vitória da temporada do Broncos em um time que provavelmente faz o torneio da NCAA, embora seja um jogo Quad 2 a partir desta manhã. O Broncos ainda tem duas derrotas ruins, além de outra para uma equipe que não vai ao torneio da NCAA, então ainda há trabalho a ser feito, a maioria dos quais evita mais perdas ruins. No entanto, o estado de Utaah virá a Boise na próxima semana.

No Big 12, a Virgínia Ocidental permaneceu à tona com uma vitória de 62-59 sobre Cincinnati. Ainda há trabalho a fazer para os alpinistas, que têm jogos que permanecem na Texas Tech e BYU. Os Bearcats têm três dos quatro próximos quatro em casa, que são essenciais. A viagem é a Houston, que é uma oportunidade para um grande respingo.

Nebraska sofreu a perda mais difícil da noite, 89-72 em Penn State. Essa é uma perda quádro de 1 das menores margens, mas se os Cornhuskers perderem o campo, as perdas em casa na USC e Rutgers serão os que os perseguem.

Há apenas um jogo no arquivo hoje à noite e nos leva ao Big Ten.

Confira o último suporte da palmeira, 68 campo completo e relógio de bolha no hub de backetologia

Todos os tempos et

Equipamento de bolhas em ação na quinta -feira

Estado de Ohio

vs. Noroeste, 18:30 | FS1, Fubo (Tente de graça)

O estado de Ohio jogou basquete de sucesso este mês, e isso deve mudar. Apesar das métricas decentes, os Buckeyes são apenas 9-11 em comparação com os três quadrantes principais. O jogo desta noite é especialmente importante porque eles têm três dos próximos quatro ao longo do caminho, começando com um passeio por Los Angeles.

Equipamento perto da linha de corte

Crazy do torneio da NCAA

Louco com base no currículo: 16 | Ofertas em geral em jogo: 41 | Ofertas de garantia automática: 0 de 31

Acidental Duque Big 12 Houston, Estado de Iowa, Texas Tech Big Ten Michigan, Michigan State, Purdue, UCLA, Wisconsin SEGUNDO Alabama, Auburn, Flórida, Mississippi, Missouri, Tennessee, Texas A&M

Nota: Todas as referências aos registros e tendências do torneio da NCAA com base na classificação líquida excluem o torneio de 2021. a ser considerado.