Relógio de bolha de Bracketology: Carolina do Norte, Indiana, Arkansas entre equipes perto da linha de corte em ação no sábado

O estado de Ohio se sente um pouco melhor com suas perspectivas de torneios da NCAA nesta manhã, após um 73-70 que vem da vitória atrás de Maryland. Os Buckeyes têm três de seus próximos quatro jogos em casa, por isso é uma oportunidade de colocar uma pequena almofada entre eles e a parte inferior do apoio.

São Francisco conquistou uma grande vitória na casa sobre o líder da Conferência da Costa Oeste, St. Mary’s, na quinta -feira. Os Dons ainda têm uma casa e uma casa com Gonzaga e pouca margem de erro em sua perseguição por uma oferta geral.

O currículo do torneio Gaels recebeu um pouco de sucesso, mas uma derrota na estrada para a USF continua sendo um jogo Quad 1.

É um sábado ocupado para a bolha. Existem quatro jogos de bolhas duplas e os anfitriões de Indiana Michigan e o novo treinador Dusty May, quase todos os fãs de Indiana que se esperavam estar do lado de fora para isso.

Jogos de bolha dupla no sábado

Texas em Vanderbilt

13:00 (CBS)

Este é o primeiro dos jogos de Barril “Bubble Double” neste sábado. Ambas as equipes vêm derrotas no meio da semana

Os Longhorns perderam em casa contra o Arkansas na quarta-feira, 78-70, para 15-8 na temporada, mas 7-8 em comparação com os três principais quadrantes. Foi também a pior perda da temporada, embora o Quad 2. Este é um ótimo jogo, porque as inclinações em casa com o Alabama e o Kentucky são as seguatas.

A perda de Vandy de 86-75 na Flórida não é especialmente prejudicial, mas seu calendário fraco não conferente torna a operação bem na liga mais importante. Essa é uma pergunta difícil na SEC nesta temporada. A Commodores fez o seu melhor trabalho em casa e esta é uma boa oportunidade para continuar com isso.

UCF em Baylor

14:00 (ESPN+)

A UCF perdeu cinco dos últimos seis e corre o risco de cair completamente da disputa se os Cavaleiros não puderam mudar as coisas. Curiosamente, sua classificação líquida melhorou durante esse skate. Este é o primeiro de três de quatro ao longo do caminho.

Baylor seguiu seu grande retorno sobre o Kansas com uma perda na Texas Tech. Eles têm uma casa e uma casa com Houston e obtêm o Arizona em Waco, mas devem ser favorecidos no restante de seus jogos sazonais regulares.

Pittsburgh na Carolina do Norte

16:00 (ESPNU)

Não faz muito tempo, Pitt conquistou uma grande vitória sobre a UNC que parecia que ele poderia separá -los na batalha por um lugar no torneio da NCAA. Os Panteras entraram em colapso desde então, perdendo em Wake Forest e em casa, Virgínia. Depois disso, é uma viagem para a SMU. Pitt precisa encontrar uma maneira de evitar perder quatro seguidas.

O principal problema de Tar Heels é que eles não podem superar boas equipes. Eles têm apenas 13-10 em geral e 1-9 vs quád 1 oposição. Os problemas de Pitt significam que este não é mais um jogo Quad 1 para Carolina, mas quando você não pode vencer as equipes Quad 1, é melhor assistir a todos os outros.

BYU em Cincinnati

18:00 (ESPN2)

Cincinnati está em modo de desespero, já que os Bearcats têm apenas 6-9 contra os três quadrantes principais. Isso não vai chamá -los de muita atenção. Eles precisam de cada vitória que possam obter, por isso é vital aproveitar os jogos em casa.

A BYU é a segunda equipe do grupo nesta manhã, então este jogo também é muito importante para os pumas. Eles têm apenas duas vitórias quad 1 e se sentiriam muito mais confortáveis ​​com sua posição se pudessem encadear mais um pouco. Este é o primeiro dos seis jogos Quad 1 que permanecem em sua programação.

Outros equipamentos de bolha em ação no sábado

Indiana

vs. Michigan, 13h (CBS)

Hoosiers tem um recorde de quad 1 de 2-8, mas este é o primeiro das quatro oportunidades consecutivas para melhorar isso. Três desses jogos estão em casa. O talento não tem sido o problema em Indiana, então ainda existe a possibilidade de fazer um movimento.

Iowa

vs. Wisconsin, 13h (NBC)

Iowa perdeu em casa contra Purdue na terça -feira e fica outro difícil aqui. Os Hawkeyes perderam para o artilheiro Owen Freeman durante a temporada com uma lesão no dedo na semana passada e isso tornar o currículo de torneio bom o suficiente é ainda mais difícil. Eles precisam tirar proveito dessas possibilidades domésticas.

Novo México

Na Força Aérea, 16:00

Isso é fácil. O Novo México não pode ter uma derrota antes da Força Aérea nº 306. Os Lobos já têm uma derrota quad 3 e um quad 4. Esse é o seu limite.

Wake Forest

Em limão, 17:00 (ACCN)

Wake Forest tem um problema semelhante à Carolina do Norte, que é uma incapacidade de superar uma oposição melhor. O demônio dos diáconos é apenas 1-6 contra o Quad 1. Isso não é necessariamente fatal, mas também significa que jogos como esse são mais importantes. Como o Tar Heels, se você lutar contra as equipes Quad 1, deve superar todos os outros.

Geórgia

vs. Estado do Mississippi, 18:00 (Secn)

Existem treze equipamentos da SEC no suporte atualizado, mas esse número parece insustentável. À medida que as equipes continuam a atingir durante o último mês da temporada, uma ou duas figuras para cair. Para a Geórgia garantir que ele permaneça na lista, aproveite os jogos em casa é vital. Os próximos três jogos na Bulldogs House são contra as prováveis ​​equipes de torneios. Essa é uma ótima oportunidade para retomar a construção.

Arkansa

vs. Alabama, 20h (ESPN)

Arkansas aqueceu em um bom tempo. Os Razorbs venceram três dos quatro últimos e têm outra oportunidade de colocar uma estrela de ouro no perfil de seu torneio. Eles ainda estão abaixo de 0,500 em relação aos três quadrantes superiores, para que devem permanecer quentes para subir na água contra esse grupo.

Gonzaga

No Pacífico, 20h (ESPN+)

É o mesmo para Gonzaga e para o Novo México. Alguns jogos são essenciais. Isso é essencial para não perder. Uma perda quad 4 seria uma mancha real (e tensão) em seu currículo.

São Francisco

Em Loyola Marymount, 20:00 (ESPN+)

Os Dons jogam seus próximos três jogos ao longo do caminho, para que sejam mantidos focados. Eles não têm margem de erro e precisam ter um cuidado especialmente para não ser tão alto após o ganho contra a St. Mary’s que tossiu isso.

Santa María

No estado de Oregon, 22:00 (ESPN2)

A derrota dos Gaels contra São Francisco dói, mas não é tão ruim quanto a maioria das outras perdas da liga. Eles ainda estão na temporada do motorista na carreira da conferência, mas querem garantir que ainda possam obter uma oferta geral se precisar. Os castores são bons o suficiente para serem perigosos. Eles já venceram Gonzaga em Corvallis.

