Relógio de bolha de Bracketology: Ohio State tem a oportunidade de construir o currículo; A programação parece boa para Nebraska

Nebraska Ele continua a dar uma nova vida a suas esperanças do torneio da NCAA. Uma vitória de 86-72 em Washington confere aos Cornhuskers três vitórias consecutivas após um feio patins de seis jogos. O Nebraska tem um cronograma restante relativamente favorável para uma corrida em um lugar no campo.

Eles têm uma casa e uma casa com o estado de Ohio, jogos em casa com Michigan e Maryland e quatro jogos com times atualmente na classificação mais baixa da conferência. Divida esses oito e pelo menos eles terão uma oportunidade decente ao entrar no torneio Big Ten.

Ucf Ele sofreu outra perda difícil na quarta -feira, desta vez em casa, Cincinnati. Os senhores agora perderam os jogos de volta para o seu retorno para casa com os oponentes do Quad 2. A UCF agora tem 4-9 contra os dois quadrantes superiores e 8-9 contra os três primeiros. Uma equipe pode obter uma oferta geral com um recorde inferior a 0,500 contra os quads 1-3, mas isso não acontece com frequência.

Para os Bearcats, é sua primeira vitória no Quad 1 da temporada e sua primeira contra um possível time de torneios. Ainda há um trabalho a fazer antes de pensar neles como uma equipe de bolhas, mas eles chegam em casa com a BYU e Utah abaixo. Uma varredura é vital, porque esses são os tipos de jogos que as equipes do Torneio da NCAA devem vencer.

Estado de Ohio Ele tem uma grande oportunidade quando recebe Maryland na quinta -feira. Os outros jogos estão na costa oeste e na costa oeste (conferência), então, a menos que você viva, pode ser uma noite de observação na televisão.

JOGO DUPLO BUBLE DE QUINTA -FEIRA

Santa María em São Francisco

21:00 (ESPN2)

Este é um jogo de “bolha dupla”, mas muito mais importante para São Francisco. Os Dons estão na bolha porque foram bons em casa e têm este jogo, além de uma casa e uma casa com Gonzaga ainda à frente. Eles provavelmente precisam vencer pelo menos os dois jogos em casa para ter muitas possibilidades de entrar em campo.

Para Gaels, trata -se mais de danos potenciais no cronograma restante do que os benefícios. Eles ainda viajam para Gonzaga e têm uma casa e uma casa com o estado de Oregon depois disso. Não espero uma longa estadia aqui.

Outros equipamentos de bolha em ação na quinta -feira

Estado de Ohio

vs. Maryland, 19h (FS1)

Os próximos cinco jogos podem nos dizer se o estado de Ohio em uma equipe de torneios da NCAA. Buckeyes pega quatro deles em casa, começando com Maryland hoje à noite. É importante porque eles terminam com três dos quatro ao longo do caminho, incluindo seu balanço na costa oeste de Los Angeles. Eles precisam construir uma almofada nas próximas duas semanas.

Gonzaga

vs. Loyola-montagem. 21:00 (ESPN+)

É estranho ver Gonzaga na bolha, mas esse é o tipo de estação que os Bulldogs estão tendo. Eles têm uma classificação líquida impressionante porque são o sexto na margem média de pontuação, mas são apenas 2-6 no Quad 1. Ambas as vitórias chegaram contra outras bolhas. Eles também têm uma derrota em casa contra Santa Clara. Gonzaga deve ficar bem se você puder evitar mais danos ao seu currículo. Perder para a LMU seria prejudicial.

Equipamento de bolhas perto da linha de corte

Crazy do torneio da NCAA

Louco com base no currículo: 1 | Ofertas de garantia automática: 0

Nota: Todas as referências aos registros e tendências do torneio da NCAA com base na classificação líquida excluem o torneio de 2021. a ser considerado.