Relógio: Donovan Mitchell, do Cavaliers, joga o candidato a Dunk do ano em confronto com o Celtics

Desde que ele venceu o concurso de slam dunk durante sua temporada de estreia, Donovan Mitchell se estabeleceu como um dos melhores dunkers da liga, principalmente entre os menores guardas. Ele acrescentou ao seu currículo na noite de terça -feira com um potencial candidato do ano.

No início do confronto da Conferência Leste do Cleveland Cavaliers com o defensor campeão do Boston Celtics, Mitchell se separou da defesa e explodiu na cesta. Kristaps Porzingis estava lá para desafiá -lo, mas Mitchell venceu o duelo enfaticamente. Ele jogou uma geléia estrondosa de uma mão que colocou a multidão, depois chutou a bola para comemorar.

Embora o golpe estrondoso de Mitchell termine entre as melhores sobreções do ano, a noite pertencia ao Celtics, que prevaleceu com uma vitória de 112 a 105 na estrada. Mitchell liderou todos os artilheiros com 31 pontos, mas não foi suficiente, já que Cleveland viu sua sequência de quatro vitórias no jogo chegando ao fim.

Os números individuais de Mitchell caíram em todas as áreas nesta temporada sob o novo treinador Kenny Atkinson, que instilou uma abordagem coletiva e insistiu em limitar as atas de seu garoto principal durante a temporada regular. Como resultado, Mitchell entrou na noite de terça -feira colocando “apenas” 23,7 pontos, 4,3 rebotes e 4,7 assistências por jogo.

Enquanto Mitchell admitiu que levou um tempo para se acostumar com a nova abordagem, nem ele nem mais ninguém em Cleveland podem discutir com os resultados.

“Vá dessa maneira, jogando menos minutos, isso tem sido o mais diferente para mim.” Mitchell disse. “Ganhar tudo e isso é a coisa mais importante. Eu tive que me acostumar a saber que não posso levar a aquisição da BS. Mas há muito talento nesse time, e é fácil reconhecer isso. Acho que A maneira como os veteranos estavam em relação a mim em Utah, a maneira como me prepararam, é a mesma coisa que estou tentando fazer com esses caras.

O Cavaliers começou a temporada de 15-0 e caiu para 40-10 após a derrota contra o Celtics, o que ainda é bom para o melhor recorde da liga e uma vantagem de 4,5 jogos em Boston (36-15) no Top East.