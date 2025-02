Will Young marcou um século no primeiro jogo do Troféu dos Campeões da ICC 2025.

A Nova Zelândia dominou os procedimentos até agora no sexto jogo do Troféu dos Campeões da ICC 2025 contra o Bangladesh em Rawalpindi.

Depois de vencer o sorteio e o primeiro boliche, a Nova Zelândia atacou intervalos regulares para superar Bangladesh por 236 corridas nos primeiros ingressos. Quando você abre os ingressos, o capitão de Bangladesh, Najmul Hossain Shanto, tem uma pontuação máxima para sua equipe com 77 110 corridas de bola, incluindo nove quatro.

Jaker Ali (45) e Rishad Hossain (26) forneceram resistência tardia a Bangladesh, acrescentando 45 corridas para o quinto Wickt. O Terrerain Michael Bracewell foi a escolha dos jogadores de boliche para os Kiwis, reivindicando 4/26 em seu feitiço 10.

Bangladesh, no entanto, teve um forte começo nos segundos ingressos, disparando a abertura da Nova Zelândia Young por um pato.

O boliche primeiro durante as entradas, Taskin Ahmed entregou as cinco primeiras bolas em um bom comprimento ao redor do toco antes de jogar um tiro nítido do mesmo comprimento para se esgueirar no espaço do bastão de jovens e agitar os tocos.

Relógio: Taskin Ahmed Castles Will Young para um pato com um biscoito em Ban vs NZ Shock

No momento da redação deste artigo, a Nova Zelândia tem 19/2 após cinco overs, com Devon Conway (10) e Rachin Ravindra (5) estão na dobra dos Kiwis.

O jogo é especialmente importante no Grupo A para classificação semifinal. Uma vitória para a Nova Zelândia garantirá seu lugar nas semifinais junto com a Índia, eliminando Bangladesh e o Paquistão, enquanto uma vitória para Bangladesh manterá as quatro equipes em disputa.

Equipes:

Bangladesh: Tanzid Hasan, Najmul Hossain Shaanto (C), Mehidy Hasan Miraz, Towhyd Hriday, Mushfiquist Rahim (WK), Mahmudallah, Jaker Ali, Rishad Hossain, Taskin Ahmed, Mushman Rahman e Nahid Rana.

Nova Zelândia: Young, Devon Conway, Kane Williamson, Rachin Ravindra, Tom Latham (WK), Glenn Phillips, Michael Bracewell, Mitchell Santner (C), Kyle Jamieson, Matt Henry e William O’Rourke.

