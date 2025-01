REN vs STR Dream11 Previsão Hoje Jogo 20 BBL 2024-25

Guia e dicas do Dream11 Fantasy Cricket para a partida 20 do Australian T20 League Bash (BBL 2024-25), que será disputada entre REN x STR em Melbourne.

Foi um início decepcionante para os Adelaide Strikers na Big Bash League (BBL) 2024-25. Eles disputaram cinco partidas e perderam quatro delas. Os Strikers ainda têm mais cinco jogos pela frente.

O Adelaide Strikers enfrentará o Melbourne Renegades na 20ª partida, que está marcada para quinta-feira, 2 de janeiro de 2025. O confronto terá início às 13h45 IST, no Docklands Stadium, em Melbourne.

O Melbourne Renegades disputou quatro partidas e conquistou duas vitórias na temporada atual. A equipe chega para este jogo com uma derrota para o Sydney Thunder e buscará somar pontos neste jogo.

REN x STR: detalhes da partida

Fósforo: Melbourne Renegades (REN) x Adelaide Strikers (STR), partida número 20 da Australian T20 Bash League (BBL 2024-25)

Data da partida: 2 de janeiro de 2025 (quinta-feira)

Tempo: 13h45 IST / 08h15 GMT / 19h15 LOCAL

Evento: Estádio Docklands, Melbourne

REN vs STR: Frente a frente: REN (8) – STR (11)

Até o momento, foram disputadas 19 partidas entre as duas equipes. O Adelaide Strikers tem uma ligeira vantagem com 11 partidas, enquanto o Melbourne Renegades venceu oito partidas.

REN vs STR: boletim meteorológico

A previsão prevê tempo nublado na noite de quinta-feira em Melbourne com uma temperatura em torno de 20°C. Há 20 por cento de chance de chuva durante o horário programado do jogo, com umidade em torno de 50-55 por cento e uma velocidade moderada do vento em torno de 20-22 km. /h.

REN vs STR: Relatório de Lançamento

A superfície do Docklands Stadium é uma quadra sem acesso que produzirá bons rebotes e carregamento. Os batedores podem usar saltos e jogadas.

REN vs STR: XI previsto:

Renegados de Melbourne: Jake Fraser-McGurk, Josh Brown, Tim Seifert (sem), Jacob Bethell, Laurie Evans, Mackenzie Harvey, Will Sutherland (c), Fergus O Neill, Thomas Stewart Rogers, Adam Zampa, Kane Richardson

Atacantes de Adelaide: D Arcy Short, Matt Short (c), Jake Weatherald, Chris Lynn, Ollie Pope (sem), Alex Ross, Jamie Overton, Liam Scott, Henry Thornton, Cameron Boyce, Lloyd Pope

Dream11 Fantasy Team No. 1 sugerido REN vs STR Dream11:

REN vs STR BBL 2024-25 Dream11 Team 1

Porta-janelas: Tim Seifert, Ollie Papa

Massa: D’Arcy curto

todo terreno: Will Sutherland, Matthew Short, Jamie Overton, Fergus O’Neill

jogadores de boliche: Henry Thornton, Lloyd Pope, Thomas Stewart Rogers, Adam Zampa

Capitão de primeira escolha: Jamie Overton || Capitão de segunda escolha: Fergus O’Neill

Vice-capitão de primeira escolha: Breve Mateus || Vice-capitão Segunda opção: Thomas Stewart Rogers

Dream11 Fantasy Team No. 2 sugerido REN vs STR Dream11:

REN vs STR BBL 2024-25 Dream11 Team 2

Porta-janelas: Tim Seifert, Ollie Papa

rebatedores: D’Arcy Short, Jake Fraser-McGurk

todo terreno: Will Sutherland, Matthew Short, Jamie Overton, Fergus O’Neill

jogadores de boliche: Henry Thornton, Lloyd Pope, Thomas Stewart Rogers

Capitão de primeira escolha: Will Sutherland || Capitão de segunda escolha: Tim Seifert

Vice-capitão de primeira escolha: Jake Fraser-McGurk || Vice-capitão de segunda escolha😀 Arcy curto

REN vs STR: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

O Adelaide Strikers chega a este jogo com três derrotas consecutivas e estará sob pressão. É aí que daremos vantagem ao Melbourne Renegades e apostaremos nele para vencer o jogo.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.