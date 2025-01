Renedy Singh destaca ‘este’ atributo crucial do Bengaluru FC à frente do Mohammedan SC

O ataque dos Blues terá que se mostrar mais uma vez contra os Panteras Negras.

O técnico adjunto do Bengaluru FC, clube da Super League indiana (ISL), Renedy Singh, expressou otimismo antes do confronto da semana 16 contra o Mohammedan SC. Apesar de uma série de resultados mistos nos últimos jogos, o treinador adjunto dos Blues destacou o potencial ofensivo da equipa e a importância de manter a consistência nos próximos jogos.

Os Blues vacilaram nas últimas cinco partidas do ISL, vencendo 2 partidas, perdendo duas e empatando uma. No entanto, Renedy Singh mostrou-se optimista quanto às oportunidades que criam na fase de ataque e acredita que vão dar a volta à situação rapidamente.

Antes da partida contra o Mohammedan SC, Renedy Singh expressou sua opinião na coletiva de imprensa pré-jogo, na sexta-feira.

Os resultados virão para o Bengaluru FC

Refletindo sobre a recente derrota por 2-1 frente ao Jamshedpur FC, onde os Blues sofreram no final do jogo, Singh relembrou os momentos mais brilhantes do jogo. Os Blues experimentaram uma explosão ofensiva nos últimos jogos graças às qualidades ofensivas de Ryan Williams, Sunil Chhetri e Alberto Noguera.

Ao falar sobre o jogo do Jamshedpur, Renedy Singh disse: “A forma como criamos as chances na última partida, se continuarmos fazendo isso, será bom para nós. Sim, perdemos três pontos, mas o que deixamos aos treinadores é dominar o jogo. Criamos as oportunidades que criamos… Os gols virão. Se os jogadores replicarem isso, tenho certeza de que os resultados virão.”

A solidez defensiva continua a ser um obstáculo

O segundo treinador dos Blues reconheceu as falhas defensivas que custaram pontos à equipa nos últimos jogos. Ele ressaltou que sua equipe precisa minimizar os erros individuais para conseguir pontos importantes. No entanto, ele reiterou que foi uma longa temporada no campeonato e que o clube pode dar a volta por cima.

Abordando a fragilidade defensiva, afirmou: “É uma liga, não é um torneio. É uma liga maratona… Mas se vocês verem o jogo, não só o último jogo mas também o jogo contra o Chennai, como treinador, estamos felizes com a forma como estamos jogando… Então vamos continuar com o que estamos treinando . o chão. Tentamos replicar o mesmo aqui. E então as coisas virão.”

Renedy Singh pede concentração nestes tempos difíceis

O treinador adjunto dos Blues também abordou a forma flutuante da equipa, com resultados inconsistentes a causar desilusão entre os jogadores. No entanto, ele compartilhou sua fé no bom desempenho dos jogadores durante a longa e árdua temporada.

Ao partilhar o seu pensamento, afirmou: “Claro que depois de jogar bem, os jogadores, e se perdermos os jogadores, sim, eles ficam desiludidos… Mas depois de criar tantas oportunidades, se perder, os jogadores vão sentir-se mal. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, há muito mais jogos para jogar.”

Sunil Chhetri será o principal homem dos Blues

Ele também destacou a importância de jogadores seniores como Sunil Chhetri em tais situações, expressando confiança na sua capacidade de capitalizar oportunidades importantes. Tendo marcado nove gols em 14 partidas do ISL nesta temporada, ele é o artilheiro do clube nesta temporada.

Ao falar sobre a origem dos gols do clube, Renedy Singh disse: “Se um jogador como Sunil tiver uma oportunidade, ele não a desperdiçará. Criar oportunidades é difícil, mas temos feito isso e os gols virão.”

Com todos os jogadores em boa forma e com vontade de jogar, o Bengaluru FC tentará se recuperar com um forte desempenho naquele que promete ser um jogo muito disputado. Traduzir boas atuações em vitórias será uma progressão natural que o clube espera que ocorra no jogo contra o Mohammedan SC.

