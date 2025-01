A República da África do Sul enfrentará o Egito proibido Mohamed Salah, enquanto o Nigeri inspirado por Ademol deve lidar com a Tunísia depois que um desconto foi criado na Tunísia na segunda -feira. Os anfitriões do Marrocos enfrentarão o Comoros Giants na partida de abertura do torneio de 24 anos em 21 de dezembro, enquanto os proprietários dos títulos da Costa do Marfim aparecerão contra os cinco vezes vencedores dos Camarões. O Sudão, um país devastado por uma guerra civil, atraiu a Argélia, e o choque do Senegal e da República Democrática do Congo é ser outra atração em grupo.

O atirador fértil Salah ganhou muitas distinções de Liverpool, mas a vitória em Afcon estava sentindo sua falta. Ele chegou mais perto, terminando o segundo lugar em 2017 e 2022.

Além da África do Sul, o recorde sete vezes enfrentará dois outros países do sul do continente, Angola e Zimbábue, no grupo B.

A Nigéria, vencedora do segundo lugar na Costa do Marfim no ano passado, é abençoada com atacantes destacados, incluindo o jogador de futebol africano do ano Lookman e seu antecessor Victor Osimhen.

Tunísia, Record 17. Em uma fila, Afcon Performance e Pretenders da África Oriental Uganda e do Grupo Completo da Tanzânia C.

Amad Diallo, um atirador do recente hat-trick de Manchester United contra Southampton, é um provável iniciante da Costa do Marfim, que também se encontrará com o Gabão e Moçambique no grupo F.

Com a predominância da casa e as estrelas da Europa, como o zagueiro Paris Saint-Germain Achraf Habimi, o Marrocos espera se tornar o quarto apresentador da AFCON nessa era, que levantou o troféu.

Nas 13 edições anteriores de 2000, apenas a Tunísia em 2004, o Egito dois anos depois e a Costa do Marfim em 2024 triunfaram em casa.

E todos os três triunfos foram difíceis de ganhar nos arredores do Tunísia Marrocos por 2-1, o Egito quebra a costa de Ivory em um atirador criminal, e o marfim vindo de costas para derrotar a Nigéria por 2-1 no ano passado.

A Costa do Marfim é o único país que foi coroado os campeões duas vezes nas últimas oito edições da competição pela primeira vez em 1957 e vencida pelo Egito em Cartum.

Os outros mestres foram o Egito pela sétima vez em 2010, Zâmbia, Nigéria, Camarões, Argélia e Senegal.

O presidente CAF Patrick Motspe, da África do Sul, disse a repórteres que acha que o primeiro AFCON, que cobre dois anos, também será o maior sucesso.

“Estou muito empolgado com a AFCON no Marrocos – será o mais bem -sucedido, até agora. A Costa do Marfim elevou a fasquia no ano passado e agora precisamos alcançar alturas ainda maiores.

Originalmente planejado para meados de -2025, o torneio teve que ser adiado porque para evitar confrontos com a edição Virgin da Copa do Mundo do Clube da FIFA nos Estados Unidos.

“Novas datas não afetarão o torneio. A África possui muitos jogadores extremamente talentosos, e todos estarão no Marrocos “, acrescentou Motspe.

O AFCON do apresentador é visto como uma parte essencial do acúmulo marroquino em direção à Copa do Mundo em 2030, que o reino será co -host com a Espanha e Portugal.

Para comemorar o centésimo aniversário da Primeira Copa do Mundo em 1930 no Uruguai, este país, Argentina e Paraguai sediarão uma partida antes de mudar o torneio para a Europa e a África.

Para desenhar

Grupo A.

Marrocos, Mali, Zâmbia, Comores

Grupo B.

Egito, África do Sul, Angola, Zimbábue

Grupo c

Nigéria, Tunísia, Uganda, Tanzânia

Grupo d

Senegal, República Democrática do Congo, Benin, Botsuana

Grupo E.

Argélia, Burkina Faso, Guiné Equatorial, Sudão

Grupo F.

Costa do Marfim (proprietários), Camarões, Gabão, Moçambique

