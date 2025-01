Requisito host 1 NFL -Team è “occupato” con Shedur Sanders

I giganti di New York non fanno segreto alla loro persecuzione del quarterback, con il loro interesse a sparare a Watch Sanders che diventa sempre più chiaro.

La recente interazione del capo allenatore Brian Daboll con Sanders nel Shrine Bowl ha attirato l’attenzione di tutti, dal loro DAP rilassato sul campo a discussioni intense con il direttore generale Joe Scho in disparte.

Queste interazioni sembrano confermare i precedenti rapporti sulle spese di Daboll “tempo significativo” con la bozza superiore prevista, poiché l’organizzazione Giants non lascia pietre che non si sono trasformate nella loro valutazione.

Questo approccio trasparente ha suscitato critiche, in particolare dall’ospite della radio sport della WFAN Shaun Morash, che ha espresso preoccupazione per l’ovvio corteggiamento dei Giganti di Sanders, mentre detiene le elezioni complessive n. 3 nella bozza della NFL del 2025.

“Ora ti sei messo in un posto dove se sei (Tennessee) Titans o (Cleveland) Browns, puoi praticamente mettere i giganti in un posto dove li fai ballare come un orso danzante”, ha detto Morash. “Sono ossessionati da Nuvolosi Sanders e non lo nascondono, e penso che sia un grosso problema sulla strada.”

“Qual è il problema che Brian Daboll sta gettando il lap cane di Sanders?” Morash dice che “l’occupazione” pubblica di Giant con Sanders potrebbe essere un “grosso problema” arriva il giorno del progetto:https://t.co/0k9tbnsrq6 – WFAN Sports Radio (@wfan660) 30 gennaio 2025

Il front office di Giants ha fatto onde all’inizio della stagione con la loro visita in Colorado per scout Sanders.

Tuttavia, questo scenario è complicato dai titani di # 1 in totale e Browns sul n. 2 potenzialmente sul mercato per un quarterback.

Ora, queste squadre potrebbero essere in grado di sfruttare l’ovvio interesse dei Giganti per Sanders, che potenzialmente li costringe a pagare un premio nel capitale da tiro per garantire i propri obiettivi attraverso il trading.

Con il disegno dei parallelismi con il passato, Morash ha confrontato la situazione attuale con l’ex direttore generale Dave Gettleman, poiché le bozze dei giganti erano allo stesso modo trasparenti del resto della lega.

Questa apertura nel processo di valutazione dei giocatori può potenzialmente influire sulla loro capacità di eseguire efficacemente la propria bozza di strategia.

