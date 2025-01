Resoluções de Ano Novo para times da NFL: Lions, 49ers, Vikings, Patriots e mais | Futebol 301

Neste episódio de Futebol 301Nate Tice e Matt Harmon comemoram o Ano Novo com suas resoluções para os times da NFL enquanto a corrida dos playoffs esquenta. As resoluções de Matt se concentram nos times dos playoffs, enquanto Nate aponta para franquias que precisam de um exame de consciência sério.

Primeiro, os caras enfrentam o fervoroso Minnesota Vikings, que se prepara para um jogo crucial na noite de domingo. Matt admite que lamenta suas dúvidas anteriores sobre Sam Darnold, enquanto Nate discute como as atuações recentes de Darnold estão remodelando o futuro do time. A partir daí, eles voltam sua atenção para o New England Patriots, discutindo a falta de talentos de apoio em torno do novato QB Drake Maye e a necessidade de uma revisão drástica no elenco. Eles também mergulham na identidade do Detroit Lions, onde a filosofia agressiva do técnico Dan Campbell está claramente dando frutos.

Em seguida, eles recorrem aos Chicago Bears, que têm muito trabalho a fazer, especialmente encontrar uma solução de longo prazo para ajudar seu jovem QB Caleb Williams. A conversa se volta para equipes que precisam de uma atualização ou de um senso de direção redefinido. O Los Angeles Rams precisa de uma renovação ofensiva com mais velocidade e explosividade, enquanto o Indianapolis Colts parece estagnado, sem liderança defensiva. Em outro lugar, Matt e Nate parabenizam o Houston Texans por sua surpreendente vaga nos playoffs, mas alertam que eles podem ter superestimado sua preparação para uma corrida profunda. Enquanto isso, os Green Bay Packers podem precisar reduzir a gordura de seu ataque, e os Las Vegas Raiders devem decidir se se comprometem com um plano de longo prazo ou continuam com sua abordagem tímida. O episódio termina com uma olhada no San Francisco 49ers, que precisa comer vegetais.

(2:15) – Minnesota Vikings

(11:05) – Patriotas da Nova Inglaterra

(19:40) – Leões de Detroit

(24:40) – Chicago Bears

(30:40) – Los Angeles Rams

(38:05) – Indianápolis Colts

(45:05) – Houston Texans

(54:50) – Green Bay Packers

(1:02:50) – Las Vegas Raiders

(1:07:10) – São Francisco 49ers

DETROIT, MICHIGAN – 15 DE DEZEMBRO: O técnico Dan Campbell do Detroit Lions assiste ao quarto quarto de um jogo contra o Buffalo Bills no Ford Field em 15 de dezembro de 2024 em Detroit, Michigan. (Foto de Mike Mulholland/Getty Images)

