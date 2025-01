Restantes partidas do ODI de todas as equipes participantes antes do ICC Champions Trophy 2025

O ICC Champions Trophy 2025 está programado para acontecer de 19 de fevereiro a 9 de março.

O ICC Champions Trophy (CT) está retornando há muito aguardado após oito anos, com a última edição do torneio sendo disputada em 2017, na Inglaterra.

O torneio começará em 19 de fevereiro em Karachi e terminará com a final em 9 de março em Lahore (Dubai se a Índia se classificar). A Índia está programada para disputar todas as partidas em Dubai e não viajará ao Paquistão por motivos de segurança.

O torneio contará com oito equipes divididas em dois grupos: Grupo A e Grupo B. A nona edição da competição será realizada em sedes no Paquistão e Dubai e contará com um total de 15 partidas.

O Grupo A inclui Índia, Bangladesh, Nova Zelândia e o atual campeão Paquistão, enquanto o Grupo B consiste em Inglaterra, Austrália, África do Sul e Afeganistão.

Com o início da contagem regressiva para o torneio, vamos dar uma olhada no número de partidas do ODI que cada equipe participante está programada para jogar entre 9 de janeiro de 2025 e antes do início da competição.

ICC Champions Trophy 2025: partidas restantes do ODI de todas as equipes participantes

Inglaterra

A Inglaterra jogará três ODIs antes do Troféu dos Campeões da ICC. Eles estão programados para fazer uma turnê pela Índia para uma série ODI de três partidas começando em 6 de fevereiro. A primeira partida será realizada em Nagpur no dia 6 de fevereiro, seguida pela segunda partida em Cuttack no dia 9 de fevereiro. A Inglaterra encerrará sua turnê em 12 de fevereiro em Ahmedabad.

Nova Zelândia

A Nova Zelândia tem pelo menos três ODIs restantes antes do Troféu dos Campeões de 2025. Eles receberão o Sri Lanka em Auckland em 11 de janeiro para o ODI final da série em andamento. Os Kiwis participarão então da série Tri-Nation do Paquistão, enfrentando o Paquistão e a África do Sul nos dias 8 e 10 de fevereiro, respectivamente, em Multan. Se se classificarem para a final da tri-série, terão quatro jogos restantes antes do evento ICC.

África do Sul

A África do Sul viajará ao Paquistão em Fevereiro para reforçar a sua preparação para o Troféu dos Campeões. Eles participarão da série Paquistão Tri-Nation com o Paquistão e a Nova Zelândia. A África do Sul enfrentará a Nova Zelândia no dia 10 de fevereiro em Multan, seguida de uma partida contra o Paquistão no dia 12 de fevereiro no mesmo local.

OBSERVAÇÃO: Eles poderiam jogar mais uma partida se se classificassem para a final da série Tri-Nation, marcada para 14 de fevereiro em Multan.

Bangladesh

No momento em que este artigo foi escrito, 9 de janeiro de 2025, Bangladesh não tinha ODIs agendados antes do torneio. Eles farão partidas de aquecimento para o torneio antes de enfrentar a Índia na segunda partida do torneio em Dubai, no dia 20 de fevereiro.

Afeganistão

No momento em que este artigo foi escrito, 9 de janeiro de 2025, o Afeganistão não tinha ODIs agendados antes do torneio. Eles jogarão partidas de preparação para o torneio antes de enfrentar a África do Sul na terceira partida do torneio, em Karachi, no dia 21 de fevereiro.

Paquistão

O Paquistão receberá a África do Sul e a Nova Zelândia em uma série Tri-Nation antes de sediar o Troféu dos Campeões. Eles enfrentarão a Nova Zelândia em Multan no dia 8 de fevereiro, seguido de uma partida contra a África do Sul no mesmo local no dia 12 de fevereiro.

OBSERVAÇÃO: Eles poderiam jogar mais uma partida se se classificassem para a final da série Tri-Nation, marcada para 14 de fevereiro em Multan.

Austrália

A Austrália jogará apenas um ODI antes do Troféu dos Campeões. Eles enfrentarão o Sri Lanka no dia 13 de fevereiro, em Galle.

Índia

A Índia receberá a Inglaterra em uma série ODI de três partidas em fevereiro, antes do Troféu dos Campeões de 2025. Os Homens de Azul começarão a série em Nagpur em 6 de fevereiro, seguida pela segunda partida em Cuttack em 9 de fevereiro. A série terminará em 12 de fevereiro em Ahmedabad.

