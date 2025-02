Resultados ao vivo da WWE RAW (10 de fevereiro de 2025): CM Punk & AJ Styles para aparecer; Remoção da câmara de eliminação e mais

Olá a todos e bem -vindo à cobertura ao vivo de Khel agora e aos resultados da WWE Monday Night Raw (10 de fevereiro de 2025). O começo fica a apenas algumas horas! Eu sou seu anfitrião abhijit e vou mantê -lo em companhia através do que promete uma noite fascinante da WWE. Espere 30 segundos para carregar o blog ao vivo.

O episódio 02/10 do Monday Night Raw será transmitido ao vivo pela Bridgestone Arena em Nashville, Tennessee. O episódio seguirá as etapas dos dois shows de Fallout da semana anterior e continuará a se formar em direção à câmara de eliminação de PLE de 2025.

O programa terá mais correspondências de qualificação da câmara de eliminação, à medida que as superestrelas enfrentarem a oportunidade de entrar no partido da câmara em 1º de março no Rogers Center. Várias estrelas superiores estão programadas para o show, incluindo a campeã mundial Rhea Ripley, Liv Morgan, o campeão mundial dos pesos pesados ​​Gunther, Dominik Mysterio e muito mais.

Cartão de festa e segmentos confirmados para 02/10 WWE RAW

King Mysterio vs Logan Paul – Partido de Qualificação da Câmara de Eliminação dos Homens

Bayley vs Lyra Valkyria – matriz de classificação da câmara de eliminação feminina

AJ Styles para aparecer

Dano CTR (sim céu e ponte)

Cm punk para aparecer

No episódio na semana passada de Raw, o CM Punk derrotou Sami Zayn para se classificar para o jogo de câmeras, enquanto em Smackdown Drew McIntyre ele foi vitorioso no confronto de ameaças triplas contra o uso do Knight e Jimmy.

Um terceiro jogo está programado para o episódio 02/10 da marca Red, onde Rey Mysterio lutará com Logan Paul e o vencedor se juntará a John Cena, CM Punk e Drew McIntyre na partida da Câmara. Paul e Mysterio colidiram no programa da semana passada, onde Mysterio, juntamente com Dragon Lee (LWO), estava lutando contra o novo dia (Xavier Woods e Kofi Kingston).

A interferência de Logan no jogo liderou o novo dia para vencer o jogo, Mysterio agora quer mostrar a Paul uma lição e se qualificar para o jogo em 1º de março.

Uma partida de classificação para a partida da Câmara de Eliminação Feminina também ocorreu na semana passada na marca Red, onde Liv Morgan derrotou Iyo Sky enquanto estava em Smackdown Bianca Belair e Alexa Bliss se classificaram após derrotar Piper Niven e Candice Lerae, respectivamente.

Agora, um terceiro jogo está programado para o show em Nashville, já que o campeão intercontinental da WWE da WWE, Lyra Valkyria, lutará contra seu modelo para seguir ‘Bayley. O vencedor se juntará a Morgan e Bliss no jogo de câmeras no próximo mês.

AJ Styles para aparecer

Durante o episódio na semana passada, em um segmento por trás do palco com Cath Kelley, o gerente geral Adam Pearce anunciou que o fenomenal ‘AJ Styles foi transferido para o Monday Night Raw. Pearce também revelou que Styles aparecerá no show na próxima semana em Nashville.

Os Styles retornaram durante a partida do Royal Rumble no Lucas Oil Stadium em 1º de fevereiro e agora aparecerão na marca vermelha.

Dano CTR (sim céu e ponte)

Conforme anunciado pelo gerente geral Adam Pearce, Dakota Kai está retornando e estará em ação junto com seu dano estabilizando Iyo Sky enquanto enfrentava Liv Morgan e a equipe de Raquel Rodríguez.

Sky foi atacado nos bastidores na semana passada por Morgan e quando a campeã mundial Rhea Ripley se apressou em sua ajuda, ela também foi atacada por Raquel Rodríguez. Sky e Kai procurarão exigir sua vingança. O cm punk de ‘The Second City Saint’ também aparecerá em Nashville.

