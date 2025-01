Resultados ao vivo da WWE RAW (27 de janeiro de 2025): Sami Zayn vs Drew McIntyre; Cody Rhodes para aparecer; Logan Paul retorna e mais

Olá a todos e bem -vindo à cobertura ao vivo de Khel agora e aos resultados da WWE Monday Night Raw (27 de janeiro de 2025). O começo fica a apenas algumas horas! Eu sou seu anfitrião abhijit e vou mantê -lo em companhia através do que promete uma noite fascinante da WWE. Espere 30 segundos para carregar o blog ao vivo.

O episódio de Monday Night 27/27 é o programa Fallout da edição de 25 de janeiro do evento principal na noite de sábado. A edição de 25 de janeiro da SNME apresentou três defesas pelo título e um confronto entre Braun Strowman e Jacob Fatu.

Além disso, uma empresa de contrato entre Kevin Owens e Cody Rhodes para o seu próximo jogo de escada também ocorreu no programa. O episódio de 27/27 da marca Red será transmitida ao vivo do estado da fazenda do estado em Atlanta, Geórgia, EUA.

Cartão de festa e segmentos confirmados para 01/27 WWE RAW

Raiders de guerra (Erik e Ivar) (C) vs JD McDonagh e Dominik Mysterio – WWE World Tag Team Championship

Logan Paul faz sua estréia no WWE Raw em Netflix

Cody Rhodes retorna ao Raw antes do Royal Rumble

Roman Reigns parece aparecer

Sami Zayn vs Drew McIntyre

Bianca Belair e Naomi vs Liv Morgan e Raquel Rodríguez

Campeonato da equipe mundial da WWE World: Raiders de guerra vs JD McDonagh e Dominik Mysterio

Na ausência de Finn Balo, seu parceiro estável do Dia do Julgamento, Dominik Mysterio abordou a ocasião ao ingressar em JD McDonagh para combater a equipe de Erik e Ivar.

Os títulos da equipe do War Raider World Label estarão em jogo para esta equipe de etiquetas de choque, Erik e Ivar derrotaram McDonagh e Balor no mês passado para ganhar os títulos da gravadora.

Logan Paul faz sua estréia no WWE Raw em Netflix

O ex -campeão dos Estados Unidos, Logan Paul, está ausente da ação do anel de Summerslam 2024 PLE. No programa Netflix Raw Start no mês passado, Paul ingressou na marca da rede e apareceu no episódio de estréia em 6 de janeiro.

No episódio da semana passada, a sede sediada em Stamford interpretou uma promoção de Paul anunciando seu retorno à WWE com a estréia no programa Raw Netflix 27 da Netflix.

Cody Rhodes retorna ao Raw antes do Royal Rumble

Cody Rhodes, “American Nightmare”, também aparecerá na marca vermelha nesta semana antes do Royal Rumble ple. Rhodes assinou o contrato para a festa da escada contra Kevin Owens em Snme, a música foi moderada por Shawn Michaels.

Rhodes renunciou ao título indiscutível da WWE, pois ele ficará acima do anel na festa da escada em 1º de fevereiro. Kevin Owens também renunciou ao título de águia alada e será suspensa junto com o título indiscutível no estádio de petróleo de Lucas.

Sami Zayn vs Drew McIntyre

Após os desenvolvimentos da semana passada, Sami Zayn e Drew McIntyre decidiram resolver suas disputas no anel quadrado. As duas estrelas chegarão mais uma vez no show de 27/27, Zayn não conseguiu vencer McIntyre até agora.

Zayn e McIntyre se encontraram pela última vez no episódio de 12/12/24 do Raw, onde Drew venceu a vitória depois de derrotar Zayn na edição de 15 de dezembro do evento principal na noite de sábado.

Bianca Belair e Naomi vs Liv Morgan e Raquel Rodríguez

O gerente geral Adam Pearce também anunciou uma ação da equipe da gravadora no programa em Atlanta, onde o campeão da equipe de tags da Bianca Belair e Naomi bloqueará os chifres contra a equipe Liv Morgan e Raquel Rodríguez.

Este será o choque sem título e os campeões da gravadora já estão prontos para defender seus títulos no episódio de WWE NXT contra Jakara Jackson e Legend of Lash.

