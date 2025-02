Resultados ao vivo da WWE SmackDown (31 de janeiro de 2025): Naomi vs Liv Morgan; Cody Rhodes para aparecer e mais

Olá a todos e bem -vindo à cobertura ao vivo de Khel agora e aos resultados da WWE Friday Night Smackdown (31 de janeiro de 2025). O início do show fica a apenas algumas horas! Eu sou seu anfitrião abhijit e vou mantê -lo em companhia através do que promete uma fascinante noite de luta livre noturna. Espere 30 segundos para carregar o blog ao vivo.

Antes do Royal Rumble, a sede de Stamford, está programada para oferecer o show de Go Home do Friday Night Smackdown. O show de casa para o Royal Rumble Ple será preenchido com segmentos que são construídos em direção ao PLE.

O episódio de Friday Night Smackdown emanará ao vivo de Gainbridge Fieldhouse em Indianapolis, Indiana, que fica a apenas 5 minutos de carro do Lucas Oil Stadium, o lugar do rumbido. Um total de quatro jogos foram anunciados para o programa desta semana.

Várias estrelas estão prontas para aparecer no programa, incluindo o indiscutível campeão da WWE, Cody Rhodes, Kevin Owens, The Knight, Bianca Belair e muito mais.

WWE Smackdown confirmou um cartão e segmentos de partida

Metralhadoras de Motor City e Garza vs DIY e bastante mortal

Chelsea Green (C) vs Michin – Campeonato dos Estados Unidos femininos

A vida de Naomi vs. Morgan

Jimmy Use vs Carmelo Hayes

Metralhadoras de Motor City e Garza vs DIY e bastante mortal

Uma gravadora de oito homens para o Go Home Home Show, onde a equipe de motor de metralhadoras da cidade (Alex Shelley e Chris Sabin) e Los Garzas (Angel & Berto) vão lutar contra o DIY dos campeões da gravadora (Tomasso (Tomasso Ciampa e Johnny Gargano) e bastante mortal (Kit Wilson e Elton Prince).

A partida foi instalada após a vitória de metralhadoras Motor City sobre bastante mortal, o que lhes deu uma oportunidade para o título da gravadora no Royal Rumble, em uma partida de dois cascata.

Chelsea Green (C) vs Michin – Campeonato dos Estados Unidos femininos

A campeã feminina dos Estados Unidos, Chelsea Green, defenderá seu título contra Michin no show de 31/31. Esta será uma revanche de sua segunda reunião no programa 01/10, onde Green ocupou seu título.

O jogo foi estabelecido depois que Michin fez uma parceria com a B-FAB para derrotar Green e Niven em uma luta no programa da semana passada.

A vida de Naomi vs. Morgan

Metade da campeã de equipes de Naomi está um pouco ocupada nesta semana, pois já competiu no RAW e NXT esta semana e agora está pronto para competir no SmackDown Show of Go Home. Naomi e Bianca Belair derrotaram a equipe de Liv Morgan e Raquel Rodríguez nesta semana.

Os campeões da gravadora seguiram com uma defesa do título contra o Lash Legend e Jakara Jackson no episódio WWE NXT. Naomi está agora pronto para bloquear as buzinas com Liv Morgan em um jogo de singles no The Blue Brand Show.

Jimmy Use vs Carmelo Hayes

Carmelo Hayes enfrentaria o uso de Jimmy no programa na semana passada, mas uma briga entre Jimmy e Kevin Owens teve uma partida entre os dois no evento principal do show da semana passada.

Este irritante Hayes, que enfrentou Jimmy antes da partida do evento principal, mas o impulso final de Hayes foi Jimmy zombando dele, o que levou Hayes a atacar Jimmy durante sua entrada. As duas estrelas estão agora prontas para enfrentar o show de Go Home para Royal Rumble.

