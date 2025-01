Resultados, calendário e sorteio do Australian Open 2025: os americanos Ben Shelton e Madison Keys avançam para as semifinais

As semifinais do primeiro torneio do Grand Slam de 2025 estão definidas. Depois de algumas semanas cansativas, as semifinais do Aberto da Austrália têm um bom conjunto de pares.

O cabeça-de-chave número um masculino, Jannik Sinner, está de volta depois de vencer o torneio em 2024. Sinner teve que lutar contra uma doença em sua luta na quarta rodada contra Holger Rune. Ele então derrotou rapidamente o número 8 Alex De Minaur nas quartas de final em dois sets. Ele enfrentará o americano Ben Shelton nas semifinais após ter eliminado Lorenzo Sonego nas quartas de final. É o melhor desempenho de Shelton no Aberto da Austrália, depois de ter sido eliminado nas quartas de final. Andy Roddick espera que Shelton ou outro dos jovens americanos pode quebrar a seqüência de Grand Slams sem que nenhum jogador nascido nos Estados Unidos vença desde 2003.

Do outro lado do sorteio, está marcado um confronto de pesos pesados ​​entre o lendário campeão Novak Djokovic e Alexander Zverev. Djokovic sobreviveu ao seu último adversário nas quartas de final ao vencer Carlos Alcaraz. Djokovic está agora um passo mais perto de conquistar seu 25º troféu em um torneio de Grand Slam, o que romperia seu empate com Margaret Court pela maior vez na história do tênis, independentemente do gênero. Zverev, por sua vez, busca seu primeiro título de Grand Slam depois de chegar às semifinais em seis ocasiões anteriores.

No torneio feminino, há a chance de outro confronto épico entre as duas melhores jogadoras do mundo. A número 1, Aryna Sabalenka, está de volta depois de vencer este torneio nos últimos dois anos. Ela enfrentará uma dura adversária: Paula Badosa, que está na primeira semifinal de Grand Slam da carreira.

E no outro confronto, a camisa 2 Iga Świątek enfrentará a americana Madison Keys. Świątek está em sua segunda semifinal do Aberto da Austrália depois de chegar tão longe em 2022, onde ficou aquém. A polonesa tem cinco títulos de Grand Slam, mas ainda não conquistou nenhum no Aberto da Austrália ou em Wimbledon. Enquanto isso, Keys está em sua terceira semifinal do Aberto da Austrália, tendo alcançado anteriormente em 2015 e 2022. Ela nunca chegou à final deste torneio e tem apenas uma final de Grand Slam na carreira no Aberto dos Estados Unidos em 2017.

Onde assistir ao Aberto da Austrália 2025

Datas: De 11 a 26 de janeiro

De 11 a 26 de janeiro Onde: Parque Melbourne, Austrália

Parque Melbourne, Austrália Olhar: ESPN, canal de tênis

ESPN, canal de tênis Fluxo: fubo (experimente gratuitamente)

Jogos das semifinais masculinas

Sexta-feira, 24 de janeiro

Nº 1 Jannik Sinner vs. Nº 21 Ben Shelton – TBD

Nº 2 Alexander Zverev vs. Nº 7 Novak Djokovic – A definir

Jogos das semifinais femininas

Quinta-feira, 23 de janeiro

Nº 1 Aryna Sabalenka vs. Nº 11 Paula Badosa – 3h30 horário do leste dos EUA

Nº 2 Iga Świątek vs. Nº 19 Madison Keys – 5h ET

Jogos das quartas de final masculino

Nº 1 Jannik Sinner derrotado. Nº 8 Alex De Minaur 6-3, 6-2, 6-1

Nº 2 Alexander Zverev derrotado. Nº 12 Tommy Paul 7-6, 7-6, 2-6, 6-1

Nº 7 Novak Djokovic derrotou. Nº 3 Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-3, 6-4

Nº 21 Ben Shelton derrotado. Lorenzo Sonego 6-4, 7-5, 4-6, 7-6

Jogos das quartas de final feminino