Resultados da NBA Rising Stars: A equipe de Mullin avança para o torneio All-Star quando os Leaguers quase se incomodam

A NBA Rising Stars é geralmente um evento All-Star de baixo perfil. Falta o poder estelar do próprio jogo de estrelas e a história da lista de eventos no sábado, então a sexta -feira tende a ser a noite menos vista do fim de semana. Este ano, no entanto, o NBA Ele conseguiu injetar algumas apostas no Rising Stars Challenge. Com o jogo All-Star em si, tornou-se um torneio, a liga precisava de um quarto time para competir com as três equipes previamente redigidas de oito all-stars cada no domingo.

É aqui que as estrelas em ascensão entram em jogo. O torneio de sexta -feira serviu como torneio de jogo para domingo. O vencedor receberia a honra de jogar junto com os melhores jogadores da NBA no domingo, e agora sabemos que o vencedor será o time de Chris Mullin (ou o time C, como eles foram nomeados). A equipe de Mullin venceu relativamente confortavelmente em seu primeiro confronto contra o time de Tim Hardaway, mas seu oponente na final foi uma surpresa.

Resultados da NBA Rising Stars

Jogo 1: Equipe C 40, Equipe T 34

Equipe C 40, Equipe T 34 Jogo 2: G Liga 40, equipe M 39

G Liga 40, equipe M 39 Campeonato: Equipe C 25, equipe da G League 14

O time de Jeremy Lin, completamente composto por G Leaguers, disputou um concurso de ida e volta contra o time de Mitch Richmond, o favorito do torneio, que foi reduzido à posse final. Após 39-37 com a bola, Lin chamou a época do tempo e os Goyers escolheram jogar para a vitória. Com uma pontuação alvo de 40, eles decidiram filmar um triplo para evitar devolver a bola, e Bryce McGowens fez exatamente isso com esse triplo vencedor do jogo.

Os G Leaguers trouxeram esse impulso para a parte inicial da luta do campeonato. Eles ainda estavam quentes depois de jogar seu confronto na semifinal, desde que o time de Mullin começou lentamente depois de se sentar durante todo o segundo jogo. Isso permitiu que os Leaguers da G construíssem uma rápida vantagem de 12-8 e, com a pontuação alvo estabelecida em apenas 25, o Team Mullin não teve tempo de re-acelerar. No entanto, uma vez que eles retornaram da primeira vez em espera pelo jogo, todos foram estabelecidos. Eles fecharam o jogo em uma corrida de 17-2 liderada pelo MVP do torneio de Stephon Castle de San Antonio Spurs para garantir a vitória.

Como campeões de estrelas em ascensão, o time de Mullin agora está pronto para participar das festividades de domingo. Isso significa que Castle, Ryan Dunn, Zach Edey, Keyonte George, Trayce Jackson-Davis, Dalton Knecht e Jaylen Wells podem ver como eles se referem aos melhores jogadores do mundo. Enquanto isso, os G Leaguers podem não ter vencido tudo, mas permaneceram os próprios contra algumas das jovens perspectivas mais brilhantes da liga. Uma vitória teria sido agradável, mas os sete membros da equipe conseguiram aproveitar essa oportunidade de exposição.