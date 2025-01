Resultados da NFL, atualizações ao vivo: Ravens procuram conquistar a AFC North com vitória na semana 18 sobre Cleveland

A semana 18 da temporada da NFL chegou, e os jogos finais da temporada regular começam com uma partida dupla no sábado na AFC North. No confronto de abertura, os Ravens podem vencer a divisão e fechar o jogo em casa na primeira rodada com uma vitória sobre o Cleveland Browns. Os Ravens foram completamente dominantes na vitória de Natal por 31-2 sobre os Texans. Lamar Jackson foi brilhante, arremessando para 168 jardas e dois touchdowns, ao mesmo tempo que corria para 87 jardas e uma pontuação e, ao fazer isso, tornou-se o maior rusher de todos os tempos da NFL entre os quarterbacks. Ele lançou 39 passes para touchdown e apenas quatro interceptações nesta temporada e terá uma última chance de preencher seu currículo para um potencial segundo prêmio consecutivo (e terceiro de sua carreira) de MVP da NFL. Ele se juntaria ao Monte Rushmore das lendas da NFL com um terceiro MVP: Peyton Manning, Aaron Rodgers, Tom Brady, Brett Favre, Johnny Unitas e Jim Brown são os únicos jogadores que venceram três vezes.

O Cincinnati Bengals está agarrado a poucas esperanças nos playoffs e a única coisa que pode fazer para se ajudar é vencer o confronto da semana 18 contra o Steelers, em Pittsburgh. Cincinnati tem 8-8 e apresenta um dos melhores ataques da liga este ano, com Joe Burrow liderando a NFL em passes para touchdown e jardas. Os Bengals precisam de uma vitória, e também de derrotas para Denver e Miami, para chegar à pós-temporada. Os Steelers descobrirão se este é um jogo significativo para eles após o confronto Baltimore-Cleveland. Se os Ravens vencerem, o Pittsburgh será um time curinga, mas se o Cleveland conseguir uma reviravolta, uma vitória dos Steelers significaria um título da AFC North e um jogo de primeira rodada em casa.

Programação da Semana 18 da NFL aos Sábados