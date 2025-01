Resultados da votação no Hall da Fama do Beisebol de 2025: Ichiro Suzuki eleito ao lado de CC Sabathia e Billy Wagner

A classe do Hall da Fama do Beisebol de 2025 incluirá cinco jogadores. Ichiro Suzuki, CC Sabathia e Billy Wagner se juntarão a Dick Allen e Dave Parker em Cooperstown neste verão, anunciou a BBWAA na noite de terça-feira.

Suzuki, Sabathia e Wagner foram citados em pelo menos 75% das cédulas (o limite necessário para obter a indução) dos eleitores qualificados.

Ichiro foi eleito com 99,7% dos votos, tornando-o o primeiro jogador japonês a entrar no Hall da Fama Nacional do Beisebol. Mariano Rivera, eleito em 2019, continua sendo o único eleito por unanimidade. Suzuki estava com um voto a menos. As próximas porcentagens mais altas pertenciam anteriormente a Derek Jeter (99,7%), Ken Griffey Jr. (99,3), Tom Seaver (98,8) e Nolan Ryan (98,8).

Assim como Suzuki, Sabathia também participou pela primeira vez desta votação e obteve 86,8% dos votos.

No extremo oposto está Wagner, que estava em seu 10º e último ano nas urnas. Ele iria cair sem chegar ao Hall da Fama ou entrar. Ele consegue isso com 82,5% dos votos.

Agradecendo ao único Ichiro Suzuki, que estava a apenas um voto de ser introduzido por unanimidade no Hall da Fama. Dayn Perry

Allen, Parker, Suzuki, Sabathia e Wagner serão homenageados em uma cerimônia no Baseball Hall of Fame em Cooperstown, Nova York, no domingo, 27 de julho.

Os jogadores que receberem pelo menos 5% dos votos podem permanecer nas urnas por até 10 anos, enquanto, novamente, aqueles que receberem 75% entram no Hall da Fama. Aqui estão os resultados completos da votação da BBWAA:

Candidato Porcentagem de votos Ano em votação Ichiro Suzuki (eleito) 99,7% 1º CC Sabathia (eleito) 86,8% 1º Billy Wagner (eleito) 82,5% 10º Carlos Beltrán 70,3% 3º André Jones 66,2% oitavo Chase Utley 39,8% 2º Alex Rodríguez 37,1% 4º Manny Ramírez 34,3% nono Andy Pettitte 27,9% 7º Félix Hernández 20,6% 1º Bobby Abreu 19,5% 6º Jimmy Rollins 18,0% 4º Omar Vizquel 17,8% oitavo Dustin Pedroia 11,9% 1º Mark Buhrle 11,4% 5º Francisco Rodríguez 10,2% 3º David Wright 8,1% 2º caçador de torii 5,1% 5º Ian Kinsler 2,5% 1º Russel Martin 23% 1º Brian McCann 1,8% 1º Troy Tulowitzki 1,0% 1º Curtis Granderson 0,8% 1º Adam Jones 0,8% 1º Carlos González 0,5% 1º Hanley Ramírez 0% 1º Fernando Rodney 0% 1º Ben Zobrist 0% 1º

Carlos Beltrán (que perdeu a eleição por apenas 19 votos), Andruw Jones, Chase Utley, Alex Rodríguez, Manny Ramirez, Andy Pettitte, Bobby Abreu, Felix Hernández, Jimmy Rollins, Omar Vizquel, Mark Buehrle, David Wright e Francisco Rodríguez permanecerão na carga. A votação vai para o próximo ano, juntando-se a novatos como Cole Hamels, Ryan Braun e Alex Gordon.

Por enquanto, porém, vamos nos concentrar nos recém-eleitos indicados ao Hall da Fama.

Ichiro Suzuki

Suzuki será o principal protagonista com sua impressionante porcentagem de votos. Depois de passar nove temporadas no Japão para iniciar sua carreira profissional, durante a qual acumulou 1.278 rebatidas com média de rebatidas de 0,353, ele alcançou as ligas principais. Em 2001, sua primeira temporada nos Estados Unidos, ele ganhou os prêmios de Estreante do Ano e Jogador Mais Valioso, ao mesmo tempo que ajudou os Mariners a alcançar um recorde de 116 vitórias na MLB. Em partes de 19 Ligas Principais temporadas, ele acumularia 10 All-Star Games, 10 Gold Gloves, três Silver Sluggers, dois títulos de rebatidas, 3.089 rebatidas, 1.420 corridas, 509 bases roubadas e 60 WAR. Mais do que os números, foi uma sensação global, ajudando a trazer novos olhares para a Liga Principal de Beisebol de todo o mundo.

Ele passou um tempo com os Yankees e Marlins, mas Suzuki irá para Cooperstown usando um boné dos Mariners.

CC Sabathia

Sabathia foi um ás e um burro de carga durante grande parte de sua carreira de 19 anos. O seis vezes All-Star terminou entre os cinco primeiros na votação de Cy Young cinco vezes, ganhando a honra em 2007. Ele ultrapassou 200 entradas oito vezes e venceu pelo menos 19 jogos em quatro ocasiões. Ele ganhou o prêmio de Jogador Mais Valioso da American League Championship Series em 2009 e também ganhou um anel da World Series. Em sua carreira, Sabathia teve 251-161 com um ERA de 3,74 e 3.093 eliminações em 3.577 ⅓ entradas. Ele provavelmente está usando um boné dos Yankees, embora seu tempo com o Cleveland Bears seja mencionado, e sua passagem de 17 partidas pelo Milwaukee em 2008 foi um dos melhores acordos de meio de temporada que já vimos de um arremessador titular.

Billy Wagner

Wagner, de 1,70 metro, acabou sendo um dos maiores e mais imponentes finalizadores da história do beisebol, há muito conhecido por sua bola rápida ameaçadora. Sua carreira de 422 salva o oitavo lugar na história da MLB. Onde ele supera a maioria dos outros closes, no entanto, é o quão dominante ele foi em suas 903 entradas de carreira. Ele terminou com 2,31 ERA (187 ERA+) e 1,00 WHIP com 1.196 eliminações (11,9 K/9). Como ponto de comparação, Trevor Hoffman, contemporâneo de Wagner com carga horária mais pesada e muitas mais defesas que já está no Hall da Fama, teve ERA de 2,87 (141 ERA+), 1,06 WHIP e 9,4 K/9. O total de entradas mais baixo, anteriormente, para um apaziguador do Hall da Fama eleito pela BBWAA foi 1.042 (Bruce Sutter). Esse é um dos principais motivos para que Wagner tenha demorado tanto para ganhar apoio, mas seu domínio dentro de sua carga de trabalho acaba prevalecendo.

Wagner disse que quer usar um boné do Astros em seu distintivo e passou partes de nove temporadas lá, então há uma boa chance de que ele realize seu desejo. Ele também passou quatro anos no Mets, dois no Phillies, um no Braves e um no Red Sox.