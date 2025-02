Resultados da WWE NXT (18 de fevereiro de 2025): Jordynne Grace, Ricky Saints assina seu NXT e mais contrato chega

O episódio de 18/02 do NXT foi emitido no centro de desempenho

O episódio WWE NXT 18/02 emanou o Capitol Wrestling Center (WWE Performance Center) em Orlando, Flórida. O episódio foi o show de Fallout do dia da vingança, que terminou no sábado, 15 de fevereiro, da Carefirst Arena, Washington, DC.

A ex -estrela de Aew Ricky Saints apareceu no episódio da WWE NXT esta semana para assinar um novo contrato em sua nova casa. O campeão da TNA X-Division Moose também apareceu no programa para enfrentar o campeão do NXT Oba Femi. O campeão do NXT estava chamando os ‘quatro tolos que saltaram no dia da vingança’, em vez disso, o campeão da TNA venceu.

O alinhamento desta semana apresentou vários jogos emocionantes, incluindo um emocionante concurso de ameaças triplas entre Karmen Petrovic, Kelani Jordan e Jaida Parker, com o vencedor vencendo uma oportunidade no Campeonato Norte do Norte do Norte. Karmen Petrovic venceu o jogo depois de conseguir uma imprensa lateral sobre Kelani Jordan.

Além disso, Tsaria e Sol Ruca se uniram à força para enfrentar Lash e a lenda de Jakara Jackson em uma luta em equipe. Ruca desembarcou o Smasher Sun em Jakara Jackson para obter a vitória. Outros jogos incluíram Shawn Spears vs. Channing “Stacks” Lorenzo e Eddy Thorpe vs Andre Chase. Spears derrotou Lorenzo enquanto Thorpe saiu vitorioso contra Chase.

O principal evento do programa Vio para Jordynne Grace para fazer sua estréia, associando -se ao campeão americano do NXT, Stephanie Vaquer e a campeã feminina do NXT, Giulia, para enfrentar a influência fatal, que consiste em Fallon Henley, Jacy Jayne e Jazmyn Nyx, Em um emocionante seis. -Noque a partida da equipe feminina.

Resultados da WWE NXT

TNA X-Division Moose Champion Faces NXT Oba Femi Champion

Karmen Petrovic derrotou Kelani Jordan e Jaida Parker – #1 Contender de ameaças triplas para o NXT American Championship)

Tsaria e Sol Ruca derrotaram a lenda do Lash e Jakara Jackson

Rick ‘Saints’ assina oficialmente seu contrato NXT

Shawn Spears derrotou Channing “Track” Lorenzo

Eddy Thorpe derrotou Andre Chase

Jordynne Grace, a campeã norte -americana da América do Norte de NXT Stephanie Vaquer e a campeã feminina de NXT Giulia derrotaram a influência fatal (Fallon Henley, Jacy Jayne e Jazmyn Nyx) -Match of Tags of Six Women

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.