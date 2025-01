Resultados da WWE NXT (28 de janeiro de 2025): Bayley Pins Cora Jade, Wes Lee derrota Trick Williams, Fallon Henley retém e mais

O episódio de 28/28 emanou do teatro do centro do palco

O episódio da WWE NXT do WWE NXT emanou ao vivo do Center Stage Theatre em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. O show seguiu os passos do Monday Night Raw, que ocorreu um dia antes na Arena Parc, propriedade do estado, em Atlanta.

Várias estrelas da lista principal apareceram no programa, incluindo Bayley, Bianca Belair e Austin Theory. Um total de cinco jogos ocorreu no programa, incluindo dois jogos pelo título e uma edição especial do efeito Grayson Waller com o NXT Oba Femi Champion.

Leia mais para saber o que aconteceu na WWE NXT esta semana, já que saímos com o resumo completo do programa.

WWE NXT

NXT Giulia & Bayley vs Roxanne Pérez e Cora Jade

A equipe do NXT Giulia feminina, juntamente com a WWE Legend Bayley, iniciou o show enquanto bloqueou os chifres com a equipe de Roxanne Pérez e Cora Jade.

Uma grande luta de equipe onde a bela loucura Giulia e Bayley colecionam a vitória contra Roxanne Pérez e Cora Jade, Giulia continua a mostrar o lutador dinâmico que é e por que é o futuro da divisão feminina #Wwenxt pic.twitter.com/edkgdv58bx – ERD Wrestling (@erd_wrestling) 29 de janeiro de 2025

Enquanto Bayley mostrou sua experiência dentro do ringue, Pérez, Jade e Giulia roubaram o show. No final, Giulia rotulou em Bayley, que terminou o jogo depois de conseguir uma queda no cotovelo voador em Cora Jade.

Efeito Grayson Waller

A-Town Down Under (Grayson Waller e Austin Theory) foi o anfitrião do efeito Grayson Waller com o convidado especial do NXT, Oba Femi. A multidão de Atlanta banhou o amor nas estrelas da cidade natal, a teoria de Austin. Waller declarou que, embora os fãs o vejam como um tipo principal de lista, Waller não o vê.

Femi respondeu que conseguiu mais em dois anos do que em todas as suas carreiras. O programa de entrevistas se torna um programa de argumento quando a FEMI oferece um confronto por título no Dia da Vingança. O gerente geral Ava apareceu e declarou que decide quem compete pelo título, não por Femi.

Oba Femi estava pronto para desafiar Grayson Waller ou Austin Theory para uma partida do NXT Championship no Dia da Vingança, mas Trick Williams claramente não deixou isso acontecer …pic.twitter.com/jh706kqj0j – WrestLealk (@wrestotalk_tv) 29 de janeiro de 2025

O ex -campeão do Trick Williams apareceu e disse a Ava que o título é dele enquanto entra no ringue para confrontar Femi. O segmento terminou com Femi aterrissando a queda da graça em Williams.

Trick Williams vs Wes Lee

O ex -campeão do NXT, Williams, Williams bloqueou os chifres com Wes Lee no segundo jogo do programa, o jogo foi criado depois que Lee chamou Williams no episódio na semana passada após sua vitória sobre Dion Lennox.

Williams levou tempo para recuperar a consciência após sua queda de graça nas mãos do campeão do NXT. Depois que ele se recuperou, ele assumiu o controle do jogo, mostrando sua força bruta. No entanto, ele foi desqualificado empurrando o árbitro na tentativa de continuar sua surra, o que aconteceu que Wes Lee ganhou o partido por desqualificação.

Fallon Henley (C) vs. Shotzi – North North North Championship

Nesta semana, o campeão americano do NXT, Fallon Henley, defendeu seu título contra o Shotzi no Center Stage Theatre. A partida foi criada após a vitória de Shotzi sobre Stephanie Vaquer no episódio 4/14 em uma partida de candidato número 1.

Enquanto o desafiante assumiu grandes riscos, ele não conseguiu consertar o campeão quando Henley conseguiu seu finalista e cobriu o Shotzi para manter o título de América do Norte.

Ethan Page vs Cedric Alexander

O confronto entre Ethan Page e Cedric Alexander foi uma revanche de seu confronto anterior no episódio de 31/12/24 do NXT, onde Page derrotou Alexander e o atacou após o jogo. Page usou uma caixa de ferramentas para esmagar a mão de Alexander após o jogo.

Page repetiu o mesmo domínio de sua última reunião e conquistou a vitória contra Alexander no show de 28/28. Após o jogo, Page iniciou o tensionador e bloqueou para entregar punição a Cedric semelhante ao show de 31/12, mas Je’von Evans fez o guarda.

Materia do Campeonato de Tags da WWE Women: Bianca Belair e Naomi (C) vs Lash Legend e Jakara Jackson de Meta-Fou

A lenda latina e a equipe de Jakara Jackson derrotaram o time de Alba Fyre e Isla Dawn (La Unión Unholy) no campeonato da equipe feminina da WWE #1 no episódio de 01/14.

Jackson e Legend enfrentaram o campeão da gravadora no evento marítimo do show, quando Belair e Noami chegaram à marca de desenvolvimento para defender seus títulos. Mostrando a profundidade da divisão feminina na WWE, as quatro mulheres no evento principal, mas, em última análise, o campeão da gravadora prevaleceu com um duplo Kod em Jackson. Belair e Naomi mantiveram os títulos da etiqueta no evento principal.

Resultados da WWE NXT (01/28)

NXT Giulia & Bayley Campeã Feminina derrotou Roxanne Pérez e Cora Jade

Wes Lee derrotou Trick William através do DQ

Fallon Henley (C) derrotou o Shotzi – North Nort Nit Championship

Ethan Page coberto Cedric Alexander

Matriz do Campeonato de Tags da WWE Women: Bianca Belair e Naomi (C) derrotaram Lash Legend e Jakara Jackson de Meta-Fou

