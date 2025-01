Resultados de 2025 Pro Bowl: Jared Goff, Josh Jacobs ajuda a NFC a assumir a liderança precoce sobre a AFC em um novo formato

O 2025 Pro Bowl começou na noite de quinta -feira como parte do NFL As maiores estrelas participaram do novo desafio de habilidade em Orlando. Peyton Manning está liderando a AFC novamente, enquanto seu irmão, Eli Manning, capitães da NFC.

Vimos uma nova simulação de passes com curiosidades envolvidas, uma competição de captura nunca vista antes, uma competição de espigões, outro jogo de curiosidades que parecia o “jogo recém -casado”, uma corrida de revezamento e, é claro, Dodgeball. Domingo às 15h ET é quando o jogo de futebol da bandeira acontecerá, mas vamos dar uma olhada em como os Pro Bowlers foram ao confronto de habilidades.

Passando no teste (3 pontos)

“Cada um dos três zagueiros da conferência tenta atingir metas a várias distâncias ao redor do campo que valem pontos diferentes de pontos em 40 segundos. Antes do desafio, cada quarterback selecionou um companheiro de equipe de jogos do Pro Bowl para responder a cinco perguntas de curiosidades sobre jogadores atuais do Pro Bowl.

AFC colegas de equipe: Joe Burrow (Bengals) e Nico Collins (texanos), Drake Maye (Patriots) e Jonnu Smith (Dolphins), Russell Wilson (Steelers) e Myles Garrett (Browns)

NFC Companheiro de equipe: Jared Goff (Lions) e Josh Jacobs (Packers), Sam Darnold (Vikings) e Fred Warner (49ers), Baker Mayfield (Bucs) e Mike Evans (Bucs) (Bucs)

Nico Collins respondeu corretamente apenas duas perguntas triviais, incluindo quem foi o primeiro Bengala a usar o número 1 (Ja’lar Chase). Isso deu a Joe Burrow apenas um minuto para lançar os objetivos, mas ele absolutamente esmagou o exercício, acumulando 27 pontos Na quantidade limitada de tempo.

Josh Jacobs respondeu corretamente às cinco perguntas de curiosidades, que deram ao seu rival/companheiro de equipe Jared Goff 1:30 para lançar. Ele foi para um Boa pontuação 44.

Jonnu Smith perdeu apenas uma questão de trivia, e era uma senhora muito engraçada, porque ela achava que Trey Hendrickson, passageiro do Bengals, estava nos texanos. Isso deu a Drake Maye 1:20 para lançar. O novato Lutou com um 22.

Fred Warner foi outro jogador que esmagou as curiosidades, dando a Sam Darnold 1:30 para lançar. O QB dos vikings começou a quente com seis alvos seguidos, mas finalmente diminuiu um pouco. Ele Terminou com um 39.

Myles Garrett teve que responder a perguntas de trivia para Russell Wilson, e foram 5 de 5. Isso deu ao ilimitado o Sr. 1:30 para o lançamento. Ele Terminou com um 31que era uma equipe alta para a AFC.

Mike Evans lutou com as curiosidades, respondendo a 3 de 5 perguntas corretamente, o que deu ao seu companheiro de equipe Baker Mayfield 1:10 para tentar superar a pontuação máxima do Goff de 44. A antiga seleção geral nº 1 1 Ele marcou um 27.

Resultados finais: vitória da NFC

Russell Wilson 31 44 Jared Goff Joe Burrow 27 39 Sam Darnold Drake Maye 22 27 Mayfield Baker

Capturas satisfatórias (3 pontos)

Participantes da NFC: Justin Jefferson (Vikings), Trey McBride (Cardinals), Jaylon Johnson (Bears): terminado com um 1:57 Hora (gado)

Participantes da AFC: Ja’mar 2:06 tempo (perdido)

O Grande Espig (3 pontos)

“Os linners procuram aumentar o futebol em uma máquina que mede poder e impacto”.

A AFC obteve seus três primeiros pontos graças ao lin dos Jets, Quinnen Williams, que obteve uma pontuação alta de 982.

Resultados finais



Harmonia de capacete (3 pontos)

“Este programa de jogo para o conhecimento do companheiro de equipe”.

AFC colegas de equipe: Cameron Heyward e Miles Killebrew (Steelers), Dion Dawkins e Connor McGovern (Bills), Marlon Humphrey e Kyle Hamilton (Ravens)

NFC Companheiro de equipe: Vita Vea e Tristan Wirfs (Bucs), Jonathan Greenard e Brian O’Neill (Vikings), Rashan Gary e Xavier McKinney (Packers)

Resultados finais: NFC Win, 8-6

Corrida de revezamento (3 corridas, 1 ponto cada)

“Um evento simultâneo de estilo revezamento, no qual quatro jogadores de cada conferência completam uma corrida de 40 yard antes de entregar uma bola de futebol para o próximo atleta em sua equipe, continuando até a quarta e última etapa cruzar a linha de chegada. As conferências competirão em três Rodadas, com a equipe mais rápida vencendo.

Equipamento AFC: Jonathan Taylor (Colts), Patrick Sortin II (Broncos), Danielle Hunter (texanos), Patrick Ricard (Ravens), Minkah Fitzpatrick (Steelers), Marvin Mims Jr. , Jerry Jeudy (Browns), Kyle Van Noy, (Ravens), Nik Bonitto (Broncos), Derwin James (Chargers)

Equipamento NFC: Jahmyr Gibbs (Leões), Jaycee Horn (Panteras), Micah Parsons (Cowboys), Brian Branch (Leões), Devon Witherspoon (Seahawks), Khadarel Hodge (Falcons), Nick Bosa (49ers), Kavontae Turpin (Jeans), Nabersk Nabers (Giants), Bobby Wagner (Comandantes), Jared Versis (Rams), Budda Baker (Cardinals)

Carrera 1: A AFC foi dominada na primeira corrida, já que Jonathan Taylor não pôde garantir uma transferência de Patrick Sortin II.

Carrera 2: A segunda corrida foi bastante histérica, desde que os irmãos Bosa começaram com uma competição de caminhada em vez de correr. Então, Devon Witherspoon arruinou sua transferência, o que levou a uma vitória da AFC.

Carrera 3: Para uma terceira corrida consecutiva, um mistério da transferência condenou uma equipe. Jerry Jeudy não pôde entregar a bola de maneira limpa a Kyle Van Noy, dando a vantagem de 2-1 ao NFC.

Dodgeball (2 jogos, 3 pontos cada)

“Um jogo clássico do Dodgeball 7 contra 7 entre conferências disputadas em dois jogos”.

Equipamento AFC: Jeffery Simmons (Titans), Logan Cooke (Jaguars), Ronnie Stanley (Ravens), Chris Boswell (Steelers), Joe Mixon (Texans), Isaac Seumalo (Steelers), Tyler Linderbaum (Ravens), Patrick Queen (Steelers), Quenton Nelson Nelson (Colts), Zaire Franklin (Colts), Brian Thomas Jr. (Jaguars), James Cook (Bills), Ross Matiscik (Jaguars), Trey Hendrickson (Bengals)

Equipamento NFC: Jaxon Smith-Njigba (Seahawks), Erik McCoy (Santos), Leonard Williams (Seahawks), Bijan Robinson (Falcons), Robert Hunt (Panthers), Taylor Decker (Lions), Jack Fox (Leões), Kyle Juszczyk (49ers), .

Jogo 1: A AFC venceu a primeira batalha de desgaste após a substituição do falecido Pro Bowl, Jeffery Simmons, pegou uma bola jogada por Leonard Williams!

Jogo 2: A AFC adoraria obter três pontos adicionais antes do final da noite, mas o lançamento suave de Quenton Nelson foi facilmente pego por Tyler Smith para terminar o jogo. A NFC terminou sua ótima noite com outra vitória.

Pontuação após quinta -feira: NFC 14 AFC 7

Não apenas temos o jogo de futebol de bandeira no domingo, mas também haverá quatro “mais exercícios de habilidade”: Punt Perfect, o “Madden” na frente da cabeça “, a grande corrida de futebol” e a atração da guerra.