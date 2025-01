Resultados do golfe TGL, conclusões: a nova liga é rápida, divertida e não para todos, já que The Bay derrota Nova York na estreia

A primeira partida de golfe do TGL está oficialmente nos livros… e foi oficialmente uma explosão. Wyndham Clark, Shane Lowry e Ludvig Åberg do The Bay Golf Club venceram Xander Schauffele, Rickie Fowler e Matt Fitzpatrick do New York Golf Club por uma pontuação de 9 a 2 para uma vitória retumbante no SoFi Center em Palm Beach Gardens, Flórida . .

La Bahía venceu a primeira sessão de nove buracos de 3 em 3 tacadas alternativas (Triplos) por 6 a 1 antes de segurar o saque na segunda sessão de confrontos diretos (Singles) por 3 a 1, vencendo assim a partida de 15 buracos. facilmente. Todas as partidas são completas, já que os pontos de toda a temporada influenciam um potencial playoff de final de ano.

“É absolutamente incrível ver isso se tornando realidade”, disse o cofundador da TGL, Rory McIlroy, na transmissão da ESPN. “É incrível… quando os jogadores realmente se envolvem, espero que a torcida em casa também possa ver.”

O início da noite começou de forma atípica com os jogadores atravessando um túnel e entrando na arena ao som da música de sua preferência. As apresentações dos jogadores foram feitas nos alto-falantes do local, o árbitro da liga recebeu aplausos e apertos de mão foram trocados entre as duas equipes.

Depois que o show acabou, o jogo começou com Lowry acertando a primeira tacada completa na história da liga – bem, depois que ele teve que voltar para sua bolsa de golfe porque inicialmente esqueceu uma camiseta. O Bay entrou no tabuleiro cedo graças a um birdie de Åberg, que rapidamente emergiu como o jogador mais valioso do time.

Enquanto Åberg deixava seu trabalho falar, Clark era quem puxava os pauzinhos. O ex-campeão do Aberto dos Estados Unidos acertou o martelo (mecanismo que dobra o total de pontos para qualquer buraco) no terceiro antes de dar uma tacada de 2,5 metros para garantir mais dois pontos. Com Lowry como principal expoente da publicidade, eles partiram.

O Bay continuou acumulando pontos devido a alguns ótimos chutes de seu time e alguns chutes ruins de Fowler e Fitzpatrick, de Nova York, que às vezes tiveram dificuldades tanto na tela do simulador quanto no green. Poucos buracos depois, a partida foi oficialmente concluída, quando Clark fez birdie e Fitzpatrick se contentou com o par no 11º buraco par 4, apelidado de “Alpine”.

“Não é golfe tradicional”, disse o cofundador da liga, Tiger Woods. “Mas é golfe.”

Cinco conclusões da primeira partida do TGL

1. É rápido… muito rápido

O primeiro comentário daqueles que assistiram aos jogos da pré-temporada antes da noite de terça-feira geralmente estava relacionado ao momento dos jogos. Com um cronômetro de arremessos de 40 segundos em jogo, os jogadores não tiveram tempo para pensar muito em arremessos completos, redução de jardas e uso do AimPoint nos greens como em um torneio típico. Em vez disso, tratava-se de verificar a distância, dar uma olhada rápida por trás da bola e puxar o gatilho.

Foi revigorante e muito mais parecido com o modo como um guerreiro comum de fim de semana faria sua partida (além da qualidade das tacadas de golfe). Os jogadores nunca ameaçaram realmente violar o cronômetro, mas quando o relógio caiu abaixo de 15 segundos, ele emitiu um som de batimento cardíaco através dos alto-falantes que adicionou absolutamente uma camada de pressão.

2. Jogadas curtas não são fáceis

Tiger observou que os jogadores estão acostumados com os mesmos greens com os mesmos intervalos durante uma semana inteira no PGA Tour. Com o verde girando e mudando a inclinação entre os buracos, os jogadores terão um pouco mais de dificuldade para lê-los. Isso foi verdade durante a maior parte da partida, pois, além da conversão do birdie de 32 pés de Åberg, não houve muita comemoração nos greens.

À volta dos greens foi difícil e os jogadores tentaram adaptar-se da relva real à relva artificial. Houve alguns chutes ruins no início das áreas de corte e bunkers do lado verde, mas Fitzpatrick acertou tarde. Infelizmente, era tarde demais para o seu lado.

3. Menos é mais

O paralelo mais fácil de traçar com o TGL é com a série “The Match”, que incluiu nomes como Woods, McIlroy, Phil Mickelson, Bryson DeChambeau e uma série de celebridades em seus 10 eventos. Desde então, isso foi reimaginado em um “Confronto” mal recebido, mas o problema com esses eventos é que eles tentam fazer muito quando se trata de brincadeiras dos jogadores.

É certo que o TGL não conseguiu fazer isso porque não havia tempo suficiente entre as tomadas. Em vez disso, o programa contou com a mesa de transmissão e conversas autênticas entre os jogadores enquanto usavam microfones durante todo o jogo. Não há necessidade de ninguém fazer perguntas a esses jogadores; Muitas vezes os melhores momentos são aqueles em que eles estão simplesmente sendo eles mesmos.

4. Não é para todos

Bate-papos em grupo sobre golfe começaram a aparecer (sempre um barômetro melhor do que as redes sociais) e as reações foram variadas. Alguns dos meus amigos mais novos gostaram do ritmo acelerado da competição, enquanto os do meu grupo de domingo estavam prontos para desligar o show depois de assistir aos primeiros buracos. Ambos os lados têm mérito. Será interessante ver como será a reação no final de fevereiro, depois que o brilho inicial passar e as primeiras partidas de Rory e Tiger estiverem registradas.

5. Não é perfeito

Isso é esperado em um primeiro turno. O principal problema no início da competição foi a falta de ângulos de câmera retos. Os jogadores tirariam fotos completas na tela do simulador, e a câmera imediatamente se deslocaria para seu rosto e para o final do percurso de tiro, deixando os espectadores se perguntando sobre o formato da foto. Os fairways e greens também foram suaves e responsivos no simulador, o que deve ser ajustável.

É uma solução fácil, mas o que fazer com a multidão pode se tornar um problema se o interesse diminuir. Houve eletricidade na primeira hora, mas ela se dissipou quando o jogo deixou de ser competitivo. Não é algo controlável, mas acrescenta muito à produção, pois o barulho da multidão (aplausos e vaias) soa muito melhor do que a música de fundo.