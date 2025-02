Resultados do TGL, Carry Food: Collin Morikawa, Justin Rose’s Los Angeles Squad Heads Rory McIlroy’s Boston Team

O último capítulo da rivalidade entre as cidades de Boston e Los Angeles foi escrito no quinto jogo da temporada da TGL na noite de terça -feira em Palm Beach Gardens, Flórida. Foi o último que foi vitorioso no Sofi Center como o time de Los Angeles de Collin Morikawa, Justin Rose e Tommy Fleetwood o levaram ao golfe Common Boston com uma melodia de 6 a 2.

A vitória representa a segunda temporada de Los Angeles e os leva ao topo da classificação de toda a temporada. Enquanto isso, o Boston Common, de Rory McIlroy, é o primeiro time a acumular dois gols na coluna de derrotas e tem um sério risco de perder os playoffs. Tudo isso, talvez seu segundo melhor jogador, Hideki Matsuyama, ainda não jogou quando Keegan Bradley e Adam Scott tocaram na segunda semana consecutiva.

Los Angeles teve um começo quente com uma foto de ferro da ponta de Morikawa. Tornou -se evidente que esse seria um tema comum do campeão importante de dois tempos, já que sua abordagem estabeleceu inúmeras oportunidades de passarinho para sua equipe. Os ingleses cobraram o suficiente durante a parte tripla do jogo para solicitar uma vantagem de 5 a 0 após a sessão inicial.

Com apenas seis buracos restantes, o jogo terminou essencialmente para quando os singles rolaram e ainda mais considerando que Los Angeles se recusou a jogar o martelo e estava em posse durante a noite. Bradley quase enterrou seu golpe de partida no 12º par 3 para o tiro da noite e colocou o primeiro ponto de Boston no tabuleiro contra Rose, mas já estava muito tarde.

Aqui estão três conclusões da quinta partida da liga

Pacote estatístico aditivo

Com correspondências suficientes sob o cinto, o TGL conseguiu implementar estatísticas sazonais em orifícios específicos que incluem unidades mais longas, porcentagem de regulamentação verde na regulamentação e porcentagem dos lucros do equipamento. Combine esses números com o ângulo de lançamento e os números de velocidade da bola produzidos pelos jogadores e é um ótimo complemento para a experiência de visualização.

A tecnologia ainda é um problema

Os dois primeiros buracos do partido apresentaram duas dificuldades técnicas. Um problema recorrente foi a bola estabelecida em um local no simulador que simplesmente não é possível no verde na areia (isso também aconteceu na semana passada na superfície da colocação). O segundo veio quando Fleetwood acertou um tiro no simulador, mas não o leu corretamente, então ele foi forçado a dar outro balanço. Para uma liga construída e apoiada por essa tecnologia, esses problemas devem ser resolvidos.

Primeiro veja uma mudança de resposta apertada

O PGA Tour realmente aumentou na semana passada com o AT&T Pebble Beach Pro-Am com os seis concorrentes da TGL tocados na costa da Califórnia. Fazendo a viagem de campo por Palm Beach Gardens, os seis jogadores permaneceram comprometidos com a competição, embora talvez com um pouco menos de escassos em seus passos. A natureza explosiva do partido certamente não ajudou, mas é algo para monitorar as próximas cinco semanas.