Resultados do TGL, Rolução de alimentos: Bay Golf Club permanece invicto, Rory McIlroy fica aquém novamente, revisão pessoalmente

O triplo do Dia dos Presidentes ocorreu na segunda -feira em Palm Beach Gardens, Flórida, enquanto a TGL assumiu as ondas com três jogos cheios de diversão. Tanto o Atlanta Drive quanto o Bay Golf Club obtiveram uma tarefa dupla, enquanto o Los Angeles Golf Club e o Boston Common Golf também fizeram aparições.

O primeiro jogo mostrou a experiência completa do TGL: a regra de New Hammer (que dá a cada equipe três martelos para usar ao longo do jogo), um retorno às idades e outra sessão de tempo extra. No final, Justin Thomas, Billy Hornschel e Patrick Cantlay em Atlanta conquistaram uma vitória por 6-5 sobre Sahith Theegala, Justin Rose e Tommy Fleetwood (apesar de seu heróico) de Los Angeles.

Atlanta sentou Horschel no segundo jogo, abrindo espaço para a estréia do TGL de Lucas Glover. Este trio enfrentou Wyndham Clark, Ludvig Åberg e Min Woo Lee, do Bay Golf Club, que tiveram um início rápido e nunca olhou para trás. Enquanto o jogo empatou tarde, Clark chegou à embreagem e venceu seus dois buracos em singles para obter uma vitória por 6-5 e cuidar de Atlanta.

O jogo das estrelas estava cheio de energia depois de dois jogos fechados, quando a baía tentou manter seu recorde invicto em um toque contra o Boston Golf de Rory McIlroy. Como os dois primeiros, o jogo final precisou dos 15 buracos para determinar um vencedor com Clark capturando o momento e selando a terceira vitória consecutiva da equipe com uma Eagle final.

Vamos visitar cada jogo novamente com as conclusões da experiência pessoalmente, já que participei do meu primeiro jogo de TGL na perspectiva de um espectador.

Partido 1 – ATL: 6 | LAGC: 5

O homem de alguns lugares disse várias vezes: “Este é o melhor jogo da história da liga”, ibronicamente. Para ser justo, ele estava certo, e acho que não demonstrou fazer um longo tempo. Los Angeles pegou as sessões de abertura do triplo 3-2 e parecia fugir com o jogo conquistando os dois primeiros pontos de singles.

Abaixo dos três com tantos buracos para jogar, Atlanta usou um martelo no início do buraco (que deve ser aceito) e virou completamente o jogo quando Horschel cuidou de Rose, que fez um desastre nos verdes. Fleetwood manteve Cantlay no penúltimo buraco, mas Thomas levou o assunto em suas próprias mãos mais tarde, quando ele interveio para forçar o tempo extra. Enquanto Fleetwood fez seu lançamento, que deve vencer o jogo (na minha opinião), Horschel e Cantlay obtiveram os outros dois pontos e a vitória no processo.

Partido 2 – Baía: 6 | ATL: 5

A estratégia do Intolanta Hammer não pôde compensar o começo lento nisso. A baía aproveitou o início de 3 a 0, graças ao teatro curto de alguns Lee, que fez sua estréia na liga e, como esperado, é feito para a areia. Atlanta cortou a borda para um quando terminou triplos. A vantagem da baía dobrou quando Clark cortou Cantlay no buraco de abertura dos singles. Thomas mais uma vez jogou o martelo contra Lee e, mais uma vez, empatou o jogo alguns buracos depois. Ele havia escrito mais em todos os lugares, mas Clark forçou a mão de Cantlay quando usou um martelo, mantendo a vantagem e levou o ponto decisivo no terceiro buraco para dar a Atlanta sua primeira derrota do ano.

Partido 3 – Baía: 5 | Bos: 4

Olhando para Shane Lowry em vez de Lee, a baía caiu cedo quando Hideki Matsuyama usou o martelo perfeitamente. A baía voltou e liderou por 3-2 no final dos triplos antes de uma sessão de ida e volta. Bradley saltou em um dos Greenside no número 10 e cortou Lowry em seu segundo lugar para amarrá -lo. Preparando o palco para a partida final entre Clark e Matsuyama, foi o americano, que aproveitou ao máximo o momento enquanto girava sua águia de 9 pés para levar a baía para 3-0 na temporada e acima da classificação.

Fazendo isso ao vivo

Eu não sabia necessariamente o que esperar assistir ao meu primeiro jogo de TGL, principalmente quando faço como espectador. Ver os jogadores batendo uma bola de golfe em uma tela grande pessoalmente não parece mover a agulha à primeira vista, mas entrei na mente aberta pronta para aproveitar ao máximo a experiência.

Depois de tirar fotos de meu pai e de seu amigo, alguns meninos de 60 anos que são exatamente o oposto do público planejado, com um tigre virtual de Woods, vamos aos nossos assentos e esperamos que a ação seja lançada. O jogo foi explicado, o DJ foi apresentado e os jogadores fizeram seus ingressos. Era hora de ir.

Ao entrar no jogo, presumi que sentiria falta dos jogadores para cortar um com o outro, mas não o fiz. Se isso disser mais sobre os jogadores ou eu, não tenho certeza. No entanto, o que eles fizeram bem foi interagir com a multidão. Caminhando em direção ao verde, Theegala tentava constantemente injetar energia na areia, enquanto Horschel e Fleetwood jogavam bolas de golfe para crianças pequenas toda vez que tinham, como se estivessem alimentando hipopótamos famintos e com fome.

O aspecto mais surpreendente pode ter sido o quanto alguns fãs estavam em ação. Não são as crianças que inundaram a areia graças às férias do presidente, mas os adultos, alguns dos quais estavam tão presos no jogo que começaram a lançar uma linguagem questionável para os jogadores (não é uma piada!).

Localizado talvez na melhor área de areia: o nível mais baixo diretamente alinhado com a tela do simulador e ao lado da superfície da colocação, pudemos Rose, que virou o jogo e o estilo de Fleetwood para o dramático.

Tudo reiterou um ponto que eu fiz no passado: apesar de ser uma liga de golfe baseada em tecnologia com muitas luzes brilhantes que atraem oohs e AAHs, o melhor golfe ainda ocorre pessoalmente.

Se você puder equilibrá -lo, experimente o TGL por si mesmo pelo menos uma vez. A proximidade com os jogadores e a falta de jocas necessários para ver que alguns dos melhores do mundo fazem o que fazem de melhor é um ótimo ponto de venda. Seus guardas estão baixos, eles estão se divertindo com ele e se traduz não apenas em golfe, mas também em toda a areia.