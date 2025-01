Resultados do UFC 311, destaques: Jiri Prochazka supera Jamahal Hill com nocaute técnico tardio em batalha exaustiva

Em um confronto entre ex-campeões repleto de trocas caóticas e constante ameaça de nocaute, Jiri Prochazka provou neste sábado, no UFC 311, que ainda é o melhor lutador até 95 quilos sem o nome de Alex Pereira.

Apesar de operar em grande parte com as mãos abaixadas, Prochazka (31-5-1) confiou no movimento da cabeça para andar na corda bamba em busca da finalização. Às 3h01 do terceiro round, o rebatedor da República Tcheca fez exatamente isso quando derrubou Jamahal Hill (12-3, 1 NC) duas vezes antes de finalizá-lo no chão dentro do Intuit Dome em Inglewood, Califórnia.

Prochazka, 32 anos, cujas únicas duas derrotas no UFC foram por nocaute em lutas pelo título contra o atual campeão Pereira, melhorou para 5 a 0 com cinco nocautes contra todos os demais dentro do octógono. E aproveitou a entrevista pós-luta para pedir uma terceira chance contra “Poatan”.

“Você pode não acreditar em mim, mas caramba, quero uma terceira luta com Alex Pereira”, disse Prochazka.

A luta foi tensa e emocionante o tempo todo, já que os dois ex-campeões trocaram golpes à queima-roupa e correram muitos riscos ao fazê-lo. Mas Prochazka, apesar de sua reputação, afirmou que foi um compromisso mais profundo com a defesa após sua segunda derrota para Pereira em junho passado no UFC 303 que o levou à vitória.

“Eu esperava tudo, realmente. Tudo”, disse Prochazka. “Depois da minha última luta, eu disse, não sei o que era, mas queria ter mais mãos para cima. coisas importantes. Claro, sempre serei eu e farei meus desafios na natureza e na meditação, mas só uma coisa, mãos ao alto, só um pouquinho.”

Prochazka, ex-campeão meio-pesado do RIZIN, derrubou Hill no primeiro round com uma bela mão esquerda. Mas Hill, 33, se recuperou no segundo round para superar Prochazka com socos pesados ​​​​da posição canhoto, apesar dos socos nos olhos de ambos os homens que interromperam a ação duas vezes.

No terceiro round, Prochazka focou mais no contra-ataque e acabou fazendo a diferença, principalmente quando Hill mirou no corpo.

Hill foi derrubado por uma bela combinação de contra-ataque que Prochazka finalizou com um curto gancho de esquerda. Prochazka rapidamente pegou as costas e desferiu socos por trás antes que os dois lutadores começassem a trocar golpes violentos nos pés.

Um acúmulo de socos curtos contra Hill visivelmente ferido, cujo olho esquerdo estava quase fechado pelo inchaço, levou a um segundo knockdown antes de Prochazka rapidamente finalizá-lo com golpes de martelo.

“Praticamos muito esses combos”, disse Prochazka. “Eu considerei essa luta mais importante do que qualquer luta que já lutei, então estou muito feliz com esse desempenho.

“(Ser selvagem), isso é da minha natureza. Eu tenho essa selvageria e às vezes preciso levar alguns golpes para libertar o verdadeiro Jiri Prochazka.”

Prochazka raspou a cabeça antes da luta em homenagem a Ashly McGarity, uma fã de 37 anos que lutava contra o câncer cervical, que estava sentada ao lado do ringue. Ele também doou US$ 50 mil para McGarity, valor que foi igualado pelo CEO do UFC, Dana White, na última coletiva de imprensa de quinta-feira.

Hill sofreu sua segunda derrota consecutiva após ser parado por Pereira na luta pelo título no UFC 300 em abril passado.