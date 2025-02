Resultados do UFC 312, proeminente: o campeão Zhang Weili domina Tatiana Suárez como impotente para manter o título

Apesar de entrar como o desamparado das apostas no UFC 312, Zhang Weili parecia o melhor lutador da história de 115 libras no sábado, em uma defesa dominante do título de peso de sua esposa.

Zhang (26-3), duas vezes campeão, deixou a Tatiana Suarez anteriormente invicta (11-1) sangrenta e mal machucada após cinco rodadas de defesa da demolição dominante e um golpe poderoso. Zhang, 35, o primeiro campeão nascido na China na história do UFC, levou para casa as dezenas de juízes de 49-46 (duas vezes) e 49-45.

“Como eu tinha um acampamento completo para essa luta, estou bem preparado para isso. Tenho os melhores treinadores do mundo”, disse Zhang. “Eu respeito Tatiana, ela é muito forte. Ela venceu lesões constantes e seguiu em frente. Eu respeito Tatiana. Obrigado.”

Suarez, 34 anos, que entregou a primeira demolição bem -sucedida de sua carreira na 4ª rodada em uma viagem interna, mostrou um tremendo coração para durar 25 minutos, mas não conseguiu superar uma demissão de 18 meses devido a uma lesão e o meio e um implacável arredondado . Pressão Zhang.

Embora grande parte da abordagem antes da luta cercasse Suárez, que perseverou por uma carreira dominante, mas incorporada, que a manteve inativa por quase quatro anos desde 2019, o nativo de Covina, Califórnia, não poderia ser expectativa, apesar de uma forte rodada de abertura.

Suarez derrubou Zhang e passou a maior parte da primeira rodada na primeira posição, embora não pudesse gerar nenhum dano ao campeão quando a multidão vaiou a inatividade.

“Eu era o desamparado, tudo bem”, disse Weili. “Eu não me importo. Eu me concentrei em mim mesmo.”

Quando o inchaço começou a aparecer ao redor do olho esquerdo de Suárez na segunda rodada, Zhang começou a preencher repetidamente as tentativas de eliminação antes de apresentar fortes ataques ao clinch. Suarez nunca parou de atirar, mas parecia visivelmente cansado no final da rodada e abriu uma ferida desagradável no joelho direito depois de colidir com a gaiola.

Na terceira rodada, Zhang começou a avançar pela força, graças aos ataques constantes em direção ao peito e ao corpo de Suárez antes que uma grande cruz direita prejudique seriamente o desafiante. Zhang acrescentou uma tentativa de enviar através do triângulo do braço depois de bater Suárez na rodada 4.

Na rodada final, um Suarez cansado não pôde responder à chamada de seu canto para uma ofensiva dramática. Zhang colocou uma demolição e acabou na posição superior antes de montar Suárez com ataques até os últimos segundos.

Zhang fez a quarta defesa do título de seu segundo reinado (quinto em geral) e registrou sua quinta vitória consecutiva das derrotas consecutivas contra Rose Namajunas em 2021 lutando pelo título. Zhang melhorou 10-0 de sua estréia no UFC de 2018 contra oponentes não chamados Namajunas.

No evento principal, Dricus du Plessis lidou com qualquer coisa que Stickland o jogou e forçou o americano a ser muito tentativo para avançar. Na Ronda 4, Du Plessis fez o seu caminho, literalmente, quando uma mão direita forte pousou no nariz de Strickland que o abriu do par. Strickland fez todo o possível para continuar durante o resto da luta, mas ele simplesmente não conseguiu reunir nada ofensivamente para resolver o quebra -cabeça de Du Plessis.