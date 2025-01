Resultados do WWE RAW Live (20 de janeiro de 2025): Seth Rollins vs. Sami Zayn, Jey Uso, JBL aparecerão e muito mais

Olá a todos e bem-vindos à COBERTURA AO VIVO e RESULTADOS de Khel Now do WWE Monday Night RAW (20 de janeiro de 2025). Faltam apenas algumas horas para o início! Sou o seu anfitrião Abhijit e farei-lhe companhia durante o que promete ser uma noite fascinante da WWE. Aguarde 30 segundos para que o blog ao vivo carregue..

O terceiro episódio de Monday Night Raw na Netflix terá origem no American Airlines Center em Dallas, Texas. Seguindo os passos do show Blue Brand, o show do dia 20/01 continuará se preparando para o evento principal da noite de sábado.

O programa também contará com desenvolvimentos do episódio da semana passada, incluindo a celebração da recém-coroada Campeã Intercontinental Feminina inaugural. Várias estrelas importantes aparecerão no show, incluindo ‘Evento Principal’ Jey Uso, Drew McIntyre, Seth Rollins, a campeã mundial feminina da WWE Rhea Ripley e muito mais.

Card de luta e segmentos confirmados para 20/01 WWE Raw

Drew McIntyre x Seth Rollins

Novo dia em ação

JBL, membro do Hall da Fama da WWE, aparece

A nova campeã intercontinental feminina Lyra Valkyria aparece

Jey Uso aparece

Sami Zayn aparece

Coletivo Pure Fusion vs dano CTRL

Drew McIntyre x Seth Rollins

Drew McIntyre e Seth Rollins anunciaram sua entrada no 2025 Royal Rumble no episódio da semana passada. As duas estrelas se envolveram em um segmento acalorado que também contou com CM Punk. Mais tarde, foi anunciado que Rollins se encontrou com o gerente geral Adam Pearce para pedir uma partida contra McIntyre.

A partida entre as duas estrelas está marcada para o show da próxima semana, este será o primeiro confronto de simples desde a WrestleMania 40 do ano passado, onde McIntyre derrotou Rollins para conquistar o título mundial dos pesos pesados. Ambas as estrelas tentarão vencer o confronto para ganhar impulso à frente do Rumble PLE.

Novo dia em ação

Xavier Woods e Kofi Kingston (New Day) têm recebido muita pressão do fandom, assim como da mãe de Kingston, desde que viraram as costas para Big E. Apesar de várias tentativas, eles falharam nas tentativas de justificar suas ações.

O New Day agora retornará à ação, pois agora deixarão suas ações falarem por eles. Woods e Kingston retornarão ao ringue esta semana.

JBL, membro do Hall da Fama da WWE, aparece

A promoção anunciou durante o show da marca Red da semana passada que JBL Hall of Famer da WWE fará uma aparição no American Airlines Center.

A nova campeã intercontinental feminina Lyra Valkyria aparece

Lyra Valkyria fez história ao derrotar Dakota Kai para ganhar o título intercontinental feminino inaugural. A recém-coroada campeã aparecerá no show do dia 20/01 para comemorar o título.

Jey Uso aparece

Antes do confronto contra Gunther pelo título mundial dos pesos pesados, na luta principal da noite de sábado, dia 25 de janeiro, em San Antonio, Texas, Jey Uso fará uma aparição no programa do dia 20/01 para comentar seu confronto com o General do Ring.

Sami Zayn aparece

Sami Zayn saiu vitorioso em uma partida improvisada contra The Miz e agora está pronto para se dirigir à multidão no American Airlines Center em Dallas.

Coletivo Pure Fusion vs dano CTRL

Depois de sofrer uma derrota por pouco nas finais do torneio IC Women’s Title, Dakota Kai junto com seu parceiro Damage CTRL Iyo Sky enfrentarão a equipe de Shayna Baszler, Zoey Stark e Sonya Deville (Pure Fusion Collective).

Kai e Sky buscam vingança contra Pure Fusion Collective para vingar o ferimento de Kairi Sane, causado pela facção. A partida de rancor carregada de emoção está marcada para o show do dia 20/01.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.