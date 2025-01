Return Ranji Trophy Rohit Sharma dura apenas 1 partida, ele não jogará o próximo jogo em Mumbai, porque …

Rohit Sharma, juntamente com várias outras estrelas da Índia, como Rishabh Pant, Ravindra Jadiej, Yashasvi Jaiswal, retornou ao troféu de Ranii após uma pausa significativa na semana passada. A decisão de jogar partidas do Ranji Trophy, para suas equipes estaduais relevantes, seguiu a diretiva da BCCI de que o críquete doméstico é uma necessidade. No entanto, o retorno de Rohita Sharma na partida de Jammu e Caxemira não era inesquecível. Ele não ficou grande, e Mumbai perdeu a partida.

Agora, de acordo com o relatório em Times da ÍndiaRohit Sharma, Yashasvi Jaiswal e Shreyas Iyer sentirão falta da defesa do troféu de Rani Trophy, Mumbai, na quinta -feira, o início do grupo de Meghalay. Todos os três jogadores se apresentaram na sexta rodada do Grupo A do Elite A para Mumbai contra Dżammu e Caxemira na Academia Sharad Pawar, em BKC, onde os convidados gravaram uma vitória de cinco vezes. No entanto, nenhuma das estrelas da Índia em Mumbai, exceto Shardul Thakur, que venceu a brilhante batida 51 e 119, não poderia ter sido significativa, porque o lado disciplinado de Dżammu e Caxemira puxou o destacamento do jogo dentro de três dias.

O relatório também afirmou que há uma chance de que, em 2 de fevereiro (que será o quarto dia da partida do Troféu Rani), Rohit Sharma e Yashasvi Jaiswal se juntam ao campo de críquete indiano antes da série ODI com a Inglaterra a partir de 6 de fevereiro.





“Rohit, Jaiswal e Iyer provavelmente participarão do BCCI Awards anual em Mumbai em 1º de fevereiro. No dia seguinte (2 de fevereiro), eles devem se reportar a um acampamento curto a Nagpur antes da série de três partidas de ODI contra a Inglaterra “, citou o relatório da fonte.

Rohit, Jaiswal e Iyer fazem parte da equipe indiana de ODI da série contra a Inglaterra, programada para 6, 9 e 12 de fevereiro, e depois o troféu dos campeões. Para Jaiswal, 23 anos, será seu chamado virgem para o lado nacional da ODI Cricket Source na Mumbai Cricket Association confirmou a inacessibilidade de três jogadores, incluindo Iyer.

“Ele se juntará à equipe indiana”, disse a fonte. A equipe indiana está atualmente envolvida na série T20I de cinco faixas, liderando por 2 a 0, e Iyer se juntará aos colegas de equipe para se preparar para o próximo ODI.

A derrota de Dżammu e Caxemira quebrou seriamente as esperanças de Mumbai, lideradas por Ajinkya Rahane, para promoção para o quarto -finalizações. Mumbai agora terá que vencer Meghalaya por uma ótima margem e esperar resultados favoráveis ​​em outras partidas para manter suas esperanças de quartas de final.

Com entradas PTI