Revisão da baixa temporada da MLB: como os maiores movimentos afetarão a cena de beisebol de fantasia de 2025

Fevereiro está chegando, o que significa que é hora de começar a aumentar o beisebol de fantasia. Várias transações importantes caíram nos últimos meses e ainda estamos aguardando alguns grandes nomes, como Alex Bregman e Pete Alonso para assinar, aqui estão os aspectos mais proeminentes para atualizá -lo.

Dos sinais de Juan Soto com Mets

Steve Cohen disse que o Mets não seria superado por Soto e, finalmente, o ingresso caiu por 15 anos e US $ 765 milhões (sem mencionar uma suíte de luxo para a família de Soto). Soto recebe Uma redução menor no estádio E ele também tem a pressão para mudar as equipes com um contrato grande, geralmente que leva a um primeiro Bacin de ano, mas também estamos falando de um talento para o Hall da Fama que está simplesmente entrando em sua temporada de 26 anos. Mesmo sem muito nas bases, Soto pertence à primeira rodada de qualquer rascunho de fantasia.

SP Corbin Burnes Sinais com Diamondbacks

Burnes tem sido um dos cavalos de beisebol mais confiáveis ​​nos últimos cinco anos, Gravando na corrida de Cy Young a cada temporada e deixando as 15 melhores vitórias de sua carreira e uma sólida eficácia de 2,92. No entanto, devemos ter cuidado com sua taxa de strikeout, que caiu quatro temporadas consecutivas: Burnes foi simplesmente 8,4 K/9 no ano passado. A mudança de Baltimore para o Arizona é próxima de neutro. Ele entra em sua temporada de 30 anos e é classificado como Topes Five.

SPS Blake Snnel e Roki Sasaki Sign com Dodgers

Os Dodgers se tornaram a superpotência da atual MLB, fora de um campeonato e recarrega com vários movimentos importantes. Snell, uma opção inicial de consenso entre os 10 primeiros, teve uma média de 135 entradas modestas nos últimos quatro anos (nunca atingiu 181 ingressos) e Sasaki lidou com alguns problemas de durabilidade através de sua carreira japonesa, por isso é provável que seja provavelmente essa dupla, na verdade Todos os funcionários de Los Angeles: serão tratados com muito cuidado durante a temporada regular. Os Dodgers podem agir como se já estivessem nos playoffs e essencialmente executem uma rotação de seis homens durante o ano. Os anjos também aumentaram o bullpen, acrescentando a Tanner Scott a se fechar presumivelmente e Kirby Yates como um impacto apaziguador na ponte. O jardineiro slugging, Teoscar Hernández, também foi retido.

O grupo de movimentos dos Yankees

SP Max Sinais fritos com Yankees

RP Devin Williams mudou os Yankees

1b Paul Goldschmidt Sinais com Yankees

De Cody Bellinger trocou a Yankees

Os Yanks foram espancados na perseguição de Juan Soto, mas não choravam lágrimas por eles, pois fizeram um punhado de movimentos chocantes. Oito anos provavelmente parece ambicioso por Fried, pois ele está entrando em sua temporada de 31 anos, mas Nova York ficará feliz se for simplesmente produtivo para a frente do contrato. Williams era dinâmico em uma temporada parcial no ano passado (desculpe pelo Playoffs hypo) e tem um tiro decente em 40 salvagens e é classificado de acordo. Goldschmidt e Bellinger estarão localizados no meio da ordem, com Bellinger uma adição de uma esquerda à esquerda -Hander com a perda de Soto. Bellinger está simplesmente entrando em sua temporada de 29 anos; Goldschmidt é oito anos mais velho.

De Kyle Tucker trocou os filhotes

Os filhotes estão essencialmente jogando o jogo que os Yanks correram com Soto no ano passado: adicione uma jovem estrela na temporada de caminhada e veja se você pode ficar animado em ficar. As lesões mantiveram Tucker até meia temporada do ano passado, embora fosse a melhor linha de corte de sua carreira. É um talento de cinco categorias e pertence à primeira rodada de qualquer rascunho; Ainda não vimos a melhor temporada de Tucker. O interruptor do estádio Pode ser um leve arrasto no poder de TuckerEmbora os padrões climáticos em Chicago sejam imprevisíveis, ano após ano.

SP Garrett Crochet mudou para Red Sox

Vimos esse mesmo tipo de movimento oito anos atrás, quando as meias vermelhas Ele carregou o caminhão Para Chris, ele sai, no seu melhor. Crochet também vem das meias brancas e, na realidade, são dois jovens, embora a mudança de palco para o Fenway Park exija alguns impostos. Boston moveu as perspectivas de impacto nesse comércio, mas deve ficar encantado que Não perdeu as jóias do sistemaEspecialmente o jardineiro de primeiro nível, Roman Anthony. Crochet, uma opção de consenso entre os 10 melhores, é alguém que pode ajudar a ancorar a equipe de fantasia.

1b Christian Walker Sinais com Astros

Houston precisava adicionar um bastão de impacto com a perda de Tucker, e Walker deveria compensar algo desse golpe, embora ele esteja entrando em sua temporada de 34 anos. Tem constituído notavelmente nos últimos três anos, com um OPS+ entre 121 e 125 em cada campanha. Ele também é um defensor positivo, se isso se importa. Walker, que ainda é um dos 10 melhores caseiros, provavelmente estará localizado atrás do semideus Yordan Álvarez, mas a parte inferior da linha de Houston É mais fraco do que o visto em várias estações.

Ss willy adames sinais com gigantes

Adames escolheu um momento adorável para um ano profissional, tornando -o um pacote de sete anos e US $ 182 com os Giants. Adames pode ser uma escolha complicada para fins de fantasia, mudar para um parque mais espaçoso e se estabelecer com um equipamento Isso funciona muito menos agressivamente do que os cervejeiros. É um Campocort de Fantasia do 10 Top 10 em uma posição carregada.

De Anthony Santander assina com Blue Jays

Toronto tem sido um licitante agressivo para vários nomes livres de nomes nos últimos anos, por isso é revigorante ver os Jays realmente pousar alguém. Os 44 jogadores de Santander não passaram completamente no teste de cheiro no ano passado, de acordo com o sábio de beisebol, Eu deveria ter batido 7,4 menos home runs – Mas a mudança do estádio de Baltimore para Toronto é um impulso teórico.

O melhor do resto

