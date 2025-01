Revisione VAR: Chelsea furioso perché l’arbitro respinge il cartellino rosso di Brooks

Il video-assistente arbitrale suscita ogni settimana polemiche in Premier League, ma come vengono prese le decisioni e sono corrette?

Esaminiamo gli incidenti principali per esplorare e spiegare il processo in termini di protocollo VAR e regole del gioco.

Martedì il centrocampista dell’AFC Bournemouth David Brooks sembrava che sarebbe stato espulso contro il Chelsea quando l’arbitro Rob Jones è stato inviato al monitor del campo per esaminare possibili comportamenti violenti in campo. Marc Cucurella.

Esisteva il diritto ufficiale di rifiutare i consigli del VAR e quanto è comune questo in Premier League?

Possibile cartellino rosso: comportamento violento di Brooks su Cucurello

Quello che è successo: Al 52′ la partita finì con un pareggio 1:1 con la palla nelle mani del portiere del Chelsea Roberto Sanchez. Mentre si preparava a rilasciarlo, si è verificata una collisione tra David Brooks e Marco Cucurella. Il VAR, Graham Scott, ha informato l’arbitro Rob Jones che si è verificato un grave incidente mancato – uno che non è stato visto dagli arbitri – per comportamento violento da parte di un giocatore del Bournemouth.

Decisione del VAR: Cartellino rosso respinto, cartellino giallo mostrato.

L’arbitro Rob Jones esamina un possibile cartellino rosso per David Brooks. Robin Jones – AFC Bournemouth/AFC Bournemouth tramite Getty Images

Revisione VAR: Per la prima volta in Premier League la revisione del cartellino rosso è stata respinta. Era anche la prima volta che veniva mostrato un cartellino giallo quando il VAR riteneva che un giocatore dovesse essere espulso.

Il VAR non può raccomandare un cartellino giallo… solo un rosso. Ma una volta davanti al monitor, l’arbitro ha il controllo completo sul risultato finale e non ha bisogno di guardare il VAR. Anzi, se avesse voluto, avrebbe potuto decidere di prendere Cucurella.

Il VAR sbaglierà perché nessuno è infallibile. Ecco perché esiste un monitor che funge da polizza assicurativa contro le recensioni errate. Ma questa è la prima volta che accade in questa stagione e solo la 12esima bocciatura in 5 stagioni e mezzo di VAR nella massima serie inglese.

Affinché il sistema funzioni completamente correttamente, non dovrebbero esserci replay VAR errati, poiché questi dovrebbero essere annullati dall’arbitro sullo schermo.

Tuttavia, come sappiamo, il VAR è lungi dall’essere perfetto e gli arbitri di solito vanno al monitor aspettandosi di essere smentiti.

Il VAR è stato in grado di fornire all’arbitro solo angoli di ripresa limitati. NBC

Forse perché gli arbitri non hanno visto Brooks cercare di fermare Cucurella, il VAR ha ritenuto che avrebbe dovuto sottoporsi a una revisione del monitor.

Questo sistema VAR fa sì che gli arbitri pensino di aver commesso un errore quando si avvicinano al monitor, motivo per cui i rigetti sono così rari. Forse perché Jones lo vide per la prima volta, permettendogli di prendere la propria decisione senza influenze inconsce.

Jones ha detto a Brooks che lo stava ammonindo per una sfida spericolata, con il braccio sopra la spalla di Cucurello. Anche se puoi mettere in dubbio le azioni di Brooks, non puoi dire che ci fossero prove definitive di comportamento violento, sia che si trattasse di un contatto diretto o di tirare i capelli a Cucurello.

Se ci fosse un angolo per confermare che Cucurella è stata ritirata, allora Brooks vedrebbe sicuramente rosso, come il Southampton Jack Stephens ha fatto il mese scorso per aver fatto esattamente la stessa cosa sullo stesso lettore. Eppure non potevi esserne sicuro.

Questa è stata una recensione strana, principalmente perché i dischi disponibili erano di scarsa qualità. Se non hai telecamere che controllano ogni giocatore, c’è sempre la possibilità che si verifichino incidenti al di fuori della normale ripresa.

Nel corso degli anni si sono verificate situazioni simili in cui una revisione non è stata consigliata perché i replay non erano abbastanza buoni. Ad esempio, nel dicembre 2023, l’Aston Villa Diego Carlos era in disputa con Eddie Nketiahsostenendo che un giocatore dell’Arsenal era stato colpito con una gomitata ma non si poteva davvero dire dalla telecamera remota cosa fosse successo e non c’era alcuna revisione.

Non c’erano prove definitive di comportamento violento. NBC

È anche una situazione che dimostra che manager avversari non saranno mai d’accordo su incidenti controversi.

“Devono spiegare. Se danno il giallo significa che è successo qualcosa”, ha detto l’allenatore del Chelsea Enzo Maresca dopo la partita.

“L’ho detto tante volte, per me, se non c’è l’intenzione di prendere la palla, è un rosso. Allora come possono giudicare che non fosse pericoloso? Non si può giudicare che non fosse pericoloso. L’intenzione era solo quella di andate contro Marco Cucurello, secondo me è un rosso.”

L’allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola, non è d’accordo: “Non capisco perché il VAR gli abbia chiesto di andare a controllare. Penso che sia un chiaro cartellino giallo. Non ho visto nulla di violento”.

Dichiarazione: Scott, che è stato il quarto ufficiale per l’incidente di Carlos descritto sopra la scorsa stagione ma è stato utilizzato esclusivamente come VAR in questa stagione, ha un record quasi perfetto. Non ha commesso errori a suo nome in 17 incontri. Ha dovuto esaminare 32 KMI, restituendo voti di 159-1: solo una volta il relatore dell’incidente chiave ha pensato di aver commesso un errore.

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

Ma questa volta, le prove disponibili semplicemente non potevano dire con certezza che le azioni di Brooks avrebbero dovuto portare a un cartellino rosso per condotta violenta, e l’arbitro ha giustamente rifiutato una revisione.

Per coincidenza, nel novembre 2022, Scott è stato il primo arbitro a respingere una revisione. Dei 12 rifiuti del monitor, tre sono stati effettuati da Michael Oliver, l’unico arbitro a farlo più di una volta.

Tuttavia, il sistema non è affidabile. Il Key Match Incidents Panel della Premier League ha stabilito che l’arbitro ha sbagliato a ignorare il consiglio del VAR per consentire un gol del Leeds United contro il Wolverhampton Wanderers nel 2022-23 e assegnare un rigore all’Aston Villa contro il Crystal Palace la scorsa stagione.

PUNTO BONUS

Iraola era furioso per il pareggio nel finale del Chelsea e ha affermato che non avrebbe dovuto essere concesso perché Cucurella era troppo vicino Antonio Semenyo nel muro di Bournemouth.

“Penso che ci sia un gol che segna che non dovrebbe essere annullato”, ha detto Iraola. “Quando calciano una punizione, tu fermi l’immagine e Cucurella tocca la nostra barriera. Dovrebbe essere un metro, non lo è, non possiamo discutere se è mezzo metro o tre quarti, Semenyo tocca così.

“E capisco l’arbitro in diretta, 94 minuti, la pressione dello Stamford Bridge. Ma un ragazzo al VAR deve solo controllare questa punizione, fermare l’immagine quando tira. Sono in una posizione legale, no, non lo sono .” Una frazione di secondo, tutto qui.”

Tuttavia, una violazione di ripartenza non rientra nella giurisdizione del VAR e un gol non può essere annullato in una revisione per un giocatore che è troppo vicino al muro. Devono darlo agli arbitri sul campo.

Precedente rifiuto del VAR

novembre 1° gennaio 2020: Tottenham-Tottenham Brighton

Obiettivo per Tariq Lamptey si trova in revisione espulso per un fallo in fase di preparazione Solly marzo a Peter-Emile Hojbjerg, 56 minuti

Arbitro: Graham Scott

NOSTRO: Jon Moss

13 dicembre 2020: Fulham-Fulham Liverpool

La revisione della sanzione è stata successivamente respinta Fabinho sfida su Ivan Cavaleiro, 16 minuti

Arbitro: Gli altri marines.

NOSTRO: Lee Masson

26 dicembre 2020: Aston Villa vs. Palazzo di Cristallo

La revisione della sanzione è stata successivamente respinta Matty Cash sfida a Patrizio van Aanholt, 24 minuti

Arbitro: Michele Oliver

NOSTRO: Paolo Tierney

20 febbraio 2021: Liverpool-Liverpool. Everton

Revisione del revival poi negata Trento Alexander-Arnold abbattuto Dominic Calvert-Lewin81esimo minuto

Arbitro: Chris Kavanagh

NOSTRO: Gli altri marines

28 febbraio 2021: Chelsea-C. Manchester United

Rigore respinto per pallamano contro Callum Hudson-Odoi15 minuti

Arbitro: Stuart Atwell

NOSTRO: Chris Kavanagh

3 settembre 2022: Nottingham Forest vs. Bournemouth

Revisione annullamento rigore negato, pallamano contro Lloyd Kelly in piedi, 42 minuti

Arbitro: Michele Oliver

NOSTRO: Graham Scott

1 ottobre 2022: Bournemouth vs. Brentford

Revisione della pena negata per contestazione Kristoffer Ajer SU Giordano Zemura22 minuti

Arbitro: Tom Bramall

NOSTRO: John Brooks

26 dicembre 2022: Crystal Palace vs. Fulham

Obiettivo per Tim Ream sta in piedi dopo la revisione respinta per pallamano da Aleksandar Mitrovic in accumulo, 71 minuti

Arbitro: Andy Madley

NOSTRO: Mike Dean

18 marzo 2023: Lupi vs. Leeds United

Obiettivo per Rodrigo viene annullato durante la revisione per un fallo nel corso della giornata Adam Traore90+7 minuti

Arbitro: Michael Salisbury

NOSTRO: David Coote

16 settembre 2023: Aston Villa vs. Palazzo di Cristallo

Revisione annullamento pena negata, fallo Chris Richards SU Ollie Watkins in piedi, 90+3 minuti

Arbitro: Darren Inghilterra

NOSTRO: Rob Jones

19 maggio 2024: Arsenal vs. Everton

Obiettivo per Kai Havertz sta in piedi dopo la revisione respinta per pallamano da Gabriele Gesù in accumulo, 89 minuti

Arbitro: Michele Oliver

NOSTRO: Rob Jones