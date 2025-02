Revival da série Tony Hawk? Tyshawn Jones sugere o próximo jogo

Um novo jogo ou uma remasterização?

Todo mundo deve ter tocado a icônica franquia de skate, Tony Hawk, e parece que essa franquia poderia estar voltando.

Com o sucesso do Skater 1 + 2, os fãs aguardam muito tempo para um novo jogo. Uma nova provocação de Tyshawn Jones sugere que pode haver uma surpresa para os fãs.

O skatista de Tyshawn Jones diz que ele está em um jogo de ‘Tony Hawk’ que será lançado em breve: “Eles obtiveram um novo que remasterizou, que está prestes a sair”. O último conjunto Tony Hawk Activision foi o skatista Tony Hawk Pro 1+2 (através do café da manhã (através do Clube Podcast Breakfast) pic.twitter.com/u5ti7micr4 – Charlieintel (@CharlieIntel) 18 de fevereiro de 2025

Tyshawn Jones solta uma pista

Tyshawn Jones, um skatista profissional que apareceu no skatista profissional de Tony Hawk 1 + 2, anunciou no podcast do Breakfast Club que estará em um próximo jogo de Tony Hawk.

Ele disse: “Estou em um Halcon de Tony saindo, isso é ótimo. Eles obtiveram um novo que estão remasterizando, então está prestes a sair. “Este comentário causou muitas especulações e rumores entre os fãs.

Agora a palavra “Remaster” pode significar qualquer coisa aqui. No mundo dos jogos, as remessas geralmente incluem melhorar os gráficos de um jogo anterior e, em alguns casos, aspectos do jogo. No entanto, a Activision já havia se referido a títulos com extensas reformulações, como o Skater 1 + 2, como remasterizações quando eram realmente remakes.

Embora nada tenha sido confirmado, a especulação mais frequente leva a um remake ou remake do Skater 3 e 4, dados os planos anteriores que foram cancelados. No entanto, alguns membros da comunidade esperam um retorno aos populares jogos subterrâneos de Tony Hawk, que proporcionam uma experiência única promovida pela narrativa.

Depois que as visões indiretas foram absorvidas pela Blizzard, o futuro desta série permaneceu incerto. Não houve notícias ou rumores sobre se veremos outro jogo dessa franquia ou não.

No entanto, agora com a nova taxa de queda de Tyshawn Jones, parece que a Activision ainda não foi feita com essa franquia. Eles sabem que os fãs amam e se preocupam com esta série e parece que logo poderiam surpreender todos com o novo jogo muito em breve.

