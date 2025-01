Rex Ryan dice di essere fiducioso che i Jets lo assumeranno come prossimo allenatore

FLORHAM PARK, NJ – L’ex allenatore dei New York Jets Rex Ryan, che martedì farà il colloquio per il lavoro di capo allenatore della squadra, è fiducioso che otterrà il lavoro.

Se ciò accade, dice che chiuderà l'”Aaron Rodgers Country Club”.

Apparso alla radio ESPN di New York lunedì mattina, Ryan ha strappato il futuro Hall of Famer per aver saltato il minicamp obbligatorio della squadra lo scorso giugno e essersi preso una vacanza in Egitto. Ha anche criticato la leadership “abissale” dell’organizzazione per averla condonata.

“Ovviamente, quando hai un ragazzo che non si presenta al minicamp obbligatorio – e tra l’altro, è il tuo quarterback ad essere infortunato – penso che sia un messaggio assolutamente ridicolo da inviare alla squadra”, ha detto Ryan durante uno spot su “DiPietro & The Rothenberg Show”.

“Se tornano, sarà diverso. Se tornano, non sarà un country club, presentati ogni volta che diavolo vuoi presentarti. Questo non accadrà. Lascio le cose a questo. “, ha detto Ryan.

Rodgers, che ha attribuito la sua assenza a una confusione di programmazione, è stato multato di circa $ 100.000 dai Jets per aver mancato il minicamp. L’allora allenatore Robert Saleh la definì un’assenza ingiustificata, anche se non fu particolarmente critico nei confronti del quattro volte MVP. Rodgers, 41 anni, è indeciso sul suo futuro e dice che si prenderà del tempo per rifletterci.

Ryan, che ha fatto pressioni per il lavoro dei Jets, incontrerà la squadra a Palm Beach, in Florida, dove il proprietario Woody Johnson ha una casa. L’incontro avrà luogo quasi 16 anni dopo il giorno in cui ha intervistato per la prima volta la squadra quando è passato da coordinatore difensivo dei Baltimore Ravens a capo allenatore dei Jets nel gennaio 2009.

Ha ottenuto un record di 46-50 in sei stagioni, guidando i Jets ai playoff e agli AFC Championship Games consecutivi nel 2009 e nel 2010, le ultime apparizioni della franchigia dopo la stagione. Johnson è stato licenziato dopo aver perso 4-12 nel 2014, ma ha mantenuto un rapporto con il proprietario.

La squadra ha già intervistato l’ex allenatore dei Tennessee Titans Mike Vrabel e l’ex allenatore dei Washington Commanders e Carolina Panthers Ron Rivera. I Jets hanno anche inviato richieste di interviste ad almeno quattro coordinatori offensivi: Arthur Smith (Pittsburgh Steelers), Bobby Slowik (Houston Texans), Joe Brady (Buffalo Bills) e Matt Nagy (Kansas City Chiefs). Si prevede inoltre che i Jets presentino richieste per almeno tre coordinatori difensivi – Aaron Glenn (Detroit Lions), Vance Joseph (Denver Broncos) e Brian Flores (Minnesota Vikings) – e due allenatori di quarterback – Josh McCown (Vikings) e Brian Gries ( San Francisco 49ers – Fonti hanno riferito ad Adam Schefter di ESPN.

Ancora fiducioso, Ryan, ora analista di ESPN, si aspetta di ottenere la posizione.

“Oh, al 100%, assolutamente”, ha detto. “Il motivo per cui penso che lo otterrò è perché sono il migliore. Non è vicino. La cosa che devi fare è connetterti con la tua squadra di calcio, devi connetterti con la tua base di fan, questa è la cosa più importante.

“Non è tutto X e O e cose del genere. Questo Ben Johnson, lo amo, lo amo assolutamente, ma sono un candidato migliore per il lavoro di quanto lo sarebbe lui.”

Il coordinatore offensivo dei Lions è uno dei candidati più interessanti sul mercato, ma non è previsto un colloquio con i Jets, dicono le fonti.

Ryan ha detto che gli attuali Jets “non mancano di talento”. Ha attribuito la loro stagione 5-12 a una “mancanza di leadership organizzativa”, indicando lo staff tecnico. Saleh è stato licenziato a ottobre, seguito dal direttore generale Joe Douglas a novembre.