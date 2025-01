Rex Ryan entrevistará Jets para cargo vago de treinador principal, diz relatório

O New York Jets está em busca de um novo treinador e uma de suas opções potenciais é aquela com a qual eles estão familiarizados no passado. O atual analista da ESPN e ex-técnico dos Jets, Rex Ryan, supostamente será entrevistado pela equipe na terça-feira para o cargo vago. Rede NFL.

Os Jets demitiram o técnico Robert Saleh e o gerente geral Joe Douglas durante a temporada e agora têm ambas as funções a preencher antes da temporada de 2025.

Ryan liderou os Jets de 2009 a 2014, postando um recorde de 46-50 na temporada regular e um recorde de 4-2 na pós-temporada durante esse período. Ele então se juntou ao Buffalo Bills como treinador principal de 2014 a 2015, antes de deixar o cargo de treinador.

Ele expressou abertamente seu desejo de retornar ao seu antigo emprego. ditado“Eu gostaria (de voltar aos Jets), não há dúvida disso.”

“Eu disse a todos que definitivamente estaria interessado nesse emprego, embora tenha um ótimo emprego”, disse Ryan. “Acho que tenho alguns negócios inacabados, especialmente com essa franquia. Essa franquia em particular, você sabe, meu pai estava lá desde sempre, ele ganhou um Super Bowle está muito perto de mim. “Eu faria isso de novo se achasse que poderia fazer a diferença, e acho que poderia fazer uma grande diferença com esse time.”

Os Jets estão atualmente com 4-12 anos e lutaram durante toda a temporada nas três fases. As coisas não correram como planejado com o quarterback Aaron Rodgers, que poderia jogar seu último jogo de futebol, ou potencialmente seu último jogo com o time, no domingo, contra o Miami Dolphins. Quem vier como novo HC terá muitas decisões a tomar, inclusive lidar com a situação do QB, que está no ar no momento.

Ryan tem uma visão para o time e acredita que poderá transformá-los em um time vencedor.

“Acho que se eu assumisse, estaria pronto em cerca de dois minutos, porque acho que tudo começa com a paixão e a energia que eu traria para aquele prédio e a mentalidade de ‘não vamos fazer cocô’. ‘, também”, disse ele. “Vamos chutar a sua bunda e não nos importamos se você gosta ou não. Mas isso vem com responsabilidades e responsabilidades por parte daquele time de futebol. meus jogadores para jogar.” rápido e quero que eles sejam implacáveis.

Felicitou a equipa que vê pela frente, salientando que acredita que joguem “com esforço”, mas não acredita que joguem “com o entusiasmo que é necessário”. Se ele chegasse para liderar o vestiário, Ryan acredita que “isso mudaria em um segundo”.

“Quando ele chegasse lá, ele mudaria, e teria que mudar ou o cara estaria no futuro”, disse Ryan.

“Ele tinha uma visão para a equipe e não íamos aceitar nenhuma merda”, disse Ryan. “E é exatamente isso que Dan Campbell é. E é isso que eu acho, a outra coisa é também conseguir um cara que se conecte com a torcida e tudo mais. É por isso que quero ser o próximo treinador dos Jets.”

Ryan não é o único candidato interessado no desafio de virar a equipe. A equipe não perdeu tempo e já entrevistou vários candidatos para ambas as funções, entrevistando o ex-técnico do Carolina Panthers e do Washington Commanders, Ron Rivera, bem como o ex-técnico do Tennessee Titans, Mike Vrabel.

Técnico interino dos Jets, Jeff Ulbrich Ele também deverá conseguir uma entrevista.

O analista da ESPN Louis Riddick, o diretor executivo do Reese Senior Bowl Jim Nagy, o ex-gerente geral do Titans Jon Robinson e o ex-gerente geral do Atlanta Falcons Thomas Dimitroff foram entrevistados para o cargo de gerente geral, de acordo com o equipamento.