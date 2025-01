Rex Ryan grida che Jalen fa male prima dei playoff

I Philadelphia Eagles avranno di nuovo in campo il loro quarterback titolare dopo che Jalen Hurts è stato liberato dal protocollo per commozione cerebrale.

Naturalmente, poiché si è appena ripreso da una commozione cerebrale ed è stato fuori per alcune settimane, la maggior parte delle squadre diffiderebbe di lui.

Tuttavia, Rex Ryan ritiene che potrebbe essere un errore affrontare i Green Bay Packers nel loro gioco di carte jolly NFC.

“Questi sono i playoff… Per me, l’unico modo in cui vinceranno è quella gara tra quarterback perché non sono abbastanza bravi da sedersi e batterti con Jalen Hurts dal taschino,” ha detto Ryan, tramite la NFL su ESPN.

“L’unico modo in cui (gli Eagles) vinceranno è il gioco del quarterback perché non sono abbastanza bravi da sedersi e batterti con Jalen Hurts dalla tasca.” 😳 —@CoachRexRyan su ciò di cui gli Eagles hanno bisogno dal QB Jalen Hurts 👀 pic.twitter.com/UH4RQoMipy — NFL su ESPN (@ESPNNFL) 11 gennaio 2025

Ciò potrebbe sembrare controverso, soprattutto considerando che le squadre sono solitamente riluttanti a gettare il proprio quarterback nel fuoco dopo aver subito una commozione cerebrale.

Ciò è andato storto diverse volte, e Tua Tagovailoa dei Miami Dolphins ne è un chiaro esempio.

D’altra parte, Ryan ha senso puramente dal punto di vista calcistico.

Hurts è un quarterback superiore alla media, ma non è mai stato conosciuto come un giocatore d’élite in tasca.

È molto più efficace quando può srotolare ed estendere i giochi con le gambe.

Gli Eagles sono favoriti per vincere questa partita e avere Hurts in campo li renderà una squadra molto più pericolosa.

Ma sarà così solo se giocheranno con il tipo di calcio che li ha portati fin qui.

Si spera che ciò non porti a ulteriori danni, che sarà una situazione da tenere d’occhio.

